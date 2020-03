Nhiều hot girl bị tạm giữ khi đang “bay lắc” trong khách sạn

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 19:30 PM (GMT+7)

​​​​​​​Kiểm tra khách sạn, công an phát hiện 55 đối tượng, trong đó có nhiều hot girl đang “bay lắc cùng các đối tượng tàng trữ ma túy.

Các Hot girl tại hiện trường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội mua bán, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nguyên (51 tuổi, ở xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Công Tú (27 tuổi, ở xã Mỹ Hương, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Quang Thái (36 tuổi, ở xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn); Chu Hải Sơn (29 tuổi, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Huy Hậu (27 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Thị Nguyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Trước đó, khoảng 23h, ngày 8/3, tại 5 phòng nghỉ trong Khách sạn WM, thuộc khu đô thị Tân Hồng, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp, bắt quả tang 55 thanh niên đang có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 5,4g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan như: loa, đĩa sứ, thẻ để sử dụng ma túy,…Qua xét nghiệm, 43/55 đối tượng, trong đó có nhiều hot girl có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, chủ khách sạn là Nguyễn Thị Nguyên khai nhận: Khi khách có nhu cầu “bay lắc” trong phòng nghỉ, Nguyên thu tiền phòng cao gấp 3 lần giá thường và cho thuê loa, cung cấp đĩa sứ, thẻ cho các đối tượng sử dụng ma túy.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, lắp camera theo dõi xung quanh và thường xuyên phân công người cảnh giới.

Ngoài việc khởi tố, điều tra các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện thủ tục để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với các đối tượng có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

