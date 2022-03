Gái "bán hoa" kiêm môi giới, dùng Zalo mời khách mua dâm giá 5 triệu đồng

Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giam đối với đối tượng C (SN 1999, ở Nghệ An) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết, khoảng 16h10 ngày 16-3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại các phòng 201, 202 của nhà nghỉ này.

Khai thác các đối tượng mua bán dâm, Công an quận Ba Đình được biết họ thông qua C, là một trong 2 gái bán dâm vừa bị bắt quả tang, để hành lạc tại nhà nghỉ.

Gái mại dâm hiện nay thường lên mạng xã hội để mời khách và môi giới mại dâm giá "khủng"

Quá trình điều tra Công an quận Ba Đình xác định, bản thân C không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài. Do vậy, cô gái này đã nghĩ ra cách thường xuyên lên mạng xã hội (Facebook hay là Zalo) đăng tải thông tin bán dâm ở các hội nhóm...

Khoảng 13h45’ ngày 16-3, sau khi lên một nhóm ‘bán hoa’ trên Zalo, C nhận được yêu cầu của khách mua dâm và sau khi hai bên thỏa thuận, khách đồng ý mua dâm với giá 5 triệu đồng/ lượt và yêu cầu C gọi thêm một gái bán dâm, hứa trả công môi giới 1 triệu đồng. C đã gọi thêm 1 ‘đồng nghiệp’ quen trên mạng để tiếp khách…

Đến 16h10’ cùng ngày, khi C và bạn đang tiếp khách làng chơi tại nhà nghỉ thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

