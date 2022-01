Bắt tạm giam kẻ đứng sau group “trụy lạc” quy tụ gái bán dâm và 4.000 “quý ông”

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Kiên và 2 đồng phạm khi tạo ra group “trụy lạc” trên mạng xã hội Telegram.

Liên quan đến vụ group “trụy lạc” có gái bán dâm gắn mác nhân viên văn phòng, ngày 24/1, một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Sỹ An (21 tuổi, trú Nghệ An) cùng về hành vi trên.

Nguyễn Trung Kiên và Bùi Anh Quân đã bị cơ quan công an ra lệnh bắt bị can để tạm giam

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram để môi giới giữa Baby và Daddy trên mạng Internet.

Theo thỏa thuận, Quân tìm Baby có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm, và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, Baby phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Công việc của Kiên là liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram.

Ngoài các hoạt động trên nhóm Telegram này, Bùi Anh Quân còn quản lý nhiều nhóm với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với Baby do An tìm được.

Để khai thác nguồn Baby, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các Baby tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.

Qua khoảng gần 1 năm hoạt động, đường dây mại dâm của các đối tượng đã bị Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an phát hiện, triệt phá. Thời điểm bị bắt giữ, đường dây mại dâm này có 7 Baby phân bố tại các quận nội thành Hà Nội.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An.

