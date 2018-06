Gã "giang hồ thứ thiệt" bật khóc khi bị phát hiện tàng trữ ma túy đá

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 20:00 PM (GMT+7)

Biết khó thoát được án tù vì tội tang trữ ma túy đá nên khi vừa bị bắt giữ, Bình bật khóc nức nở như con nít.

Ngày 6-6, tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Hoa Thái Bình (SN 1984, tạm trú tại ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bình bật khóc nức nở khi bị phát hiện tàng trữ hơn 100 gram ma túy đá. Ảnh do Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 5-6, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Chợ Mới đột kích vào một quán cà phê ở thị trấn Chợ Mới thì bắt quả tang Bình đang tàng trữ 2 túi ni-lon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá. Tiếp tục khám xét nhà riêng của Bình, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 13 túi ni-lon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, Bình đã thừa nhận chất bột màu trắng đựng trong các bao ni-lon nói trên là ma túy đá, có tổng trọng lượng hơn 100 gram. Đáng nói hơn, dù được biết đến như "giang hồ thứ thiệt" tại địa phương nhưng khi bị bắt giữ thì Bình bật khóc nức nở như muốn xin được tha tội.