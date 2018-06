Chuyện chưa kể về "ông trùm" chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar ở Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

"Dù vụ án đã xảy ra cách đấy mấy năm và các đối tượng đã bị đưa ra tòa xét xử với mức án nghiêm khắc, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ rõ chuyên án này bởi những tình tiết và cả những thông tin đặc biệt về các đối tượng cầm đầu của đường dây mua bán ma túy khủng này", Đại úy Trần Hữu Phong, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh chia sẻ…

Chân dung những "ông trùm" ma túy

Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Trần Minh Tùng (tức Tùng PS, 39 tuổi, thường trú quận Phú Nhuận). Tuy nhiên, để phát hiện và dần khui ra mọi hành vi phạm tội của Tùng, manh mối đầu tiên cơ quan Công an có được là từ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (tự Bảy Đeo, 49 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Đây cũng là một đối tượng cộm cán trên địa bàn quận.

Bảy Đeo từng có ba tiền án về tội "Cướp giật tài sản", một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử và tuyên án 12 năm tù), mãn hạn tù tháng 3-2013. Và chỉ sau một thời gian, Bảy Đeo đã bắt đầu xuất hiện một số biểu hiện lạ. Theo quan sát của các trinh sát, dù trở về nhà chưa lâu nhưng Bảy Đeo "bỗng dưng" trở lên giàu có, đi xe tay ga đắt tiền và tiêu xài phung phí.

Tang vật một vụ án.

Đặc biệt, Bảy Đeo còn giao du với một số thanh niên lạ mặt, trong đó nhiều nhất là với một đối tượng chạy xe Honda PS. Các cuộc gặp giữa Bảy Đeo và thanh niên này thường diễn ra chớp nhoáng khi thì ở quận Tân Bình, lúc ở một số nơi trên địa bàn quận 1 hoặc quận 3…

Nghi vấn nhiều khả năng Bảy Đeo lại "ngựa quen đường cũ", gần cuối tháng 2-2014, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành theo dõi, xác minh về thanh niên có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, các trinh sát phát hiện được một số đối tượng hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quận 1. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Bảy Đeo lại quay về nẻo cũ. Theo nhận định của các trinh sát, Bảy Đeo đã âm thầm lấy ma túy của thanh niên đi xe Honda PS rồi bỏ mối cho một số đối tượng ở quận 3, quận 8, quận 12 và huyện Hóc Môn.

Với "kinh nghiệm" vào tù ra khám nhiều lần, Bảy Đeo có nhiều chiêu thức, mánh khóe để đối phó với cơ quan công an. Theo đó, khi giao ma túy, không bao giờ Bảy Đeo thực hiện theo phương thức, thủ đoạn đã vạch ra theo thỏa thuận giữa kẻ mua và người bán; Bảy Đeo thường chủ động thay đổi vào thời điểm, thời gian giao hàng, luôn đặt các đối tượng đầu dưới vào vị trí bị động.

Cá biệt, đối tượng này thường cất giấu ma túy trong các điện thoại di động và cục sạc điện thoại bị hỏng. Khi giao hàng, Bảy Đeo thường đến trước quan sát, cất giấu ma túy tại gần địa điểm giao hàng, sau đó gặp đối tượng mua để nhận tiền và chỉ nơi cất giấu ma túy.

Hoặc cũng có khi Bảy Đeo thuê hai phòng khách sạn, Bảy Đeo vào trước cất giấu ma túy trong một phòng, hẹn đối tượng mua lên phòng anh ta đang ở, lấy tiền, đưa chìa khóa phòng và chỉ nơi cất giấu ma túy...

Là một đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, Bảy Đeo thường xuyên đề cao cảnh giác khi giao, nhận ma túy. Thời điểm Bảy Đeo đi giao ma túy thường từ 0 giờ trở đi. Khi di chuyển, Bảy Đeo thường xuyên nhìn gương chiếu hậu, di chuyển trên những con đường vắng người qua lại, bất ngờ "chặt hẻm", tắt đèn xe, núp trong bóng tối để quan sát, phát hiện xem có trinh sát theo sau hay không. Chính thủ đoạn tinh vi, gian xảo của Bảy Đeo đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình hoạt động mua bán ma túy của tên này.

Điều đáng nói là phạm vi hoạt động của Bảy Đeo cùng nhóm đối tượng rộng khắp, bao trùm nhiều quận trong địa bàn thành phố (quận 1, 4, 10, Tân Bình...), thời gian hoạt động dài, không có quy luật nhất định, có sự tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đối tượng tham gia nên gây rất nhiều khó khăn cho trinh sát trong công tác điều tra, nắm tình hình hoạt động của nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sắc, quyết đoán, thấu đáo của Ban chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Ban chỉ huy Công an quận 1, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã hạ quyết tâm triệt phá bằng được nhóm đối tượng trên, bắt giữ đúng người, đúng tội, chuyển hóa tích cực tính phức tạp của tụ điểm khu phố 1, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1...

Sau quá trình theo dõi, điều tra, thu thập được những chứng cứ thuyết phục, lúc 17h ngày 17-3-2014, phát hiện Bảy Đeo ra khỏi nhà, chạy xe đến trước số 248 Cống Quỳnh, quận 1, các trinh sát đã ập đến bắt giữ, thu được 2,5119 gram ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Bảy Đeo khai thường xuyên lấy hàng của một đối tượng tên Tùng để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Căn cứ vào lời khai của Bảy Đeo cùng tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định "ông trùm" của đường dây chính là gã thanh niên đi xe Honda PS, họ tên đầy đủ là Trần Minh Tùng - tức Tùng PS.

Các trinh sát khẩn trương vào cuộc, vấn đề đặt ra là việc bắt giữ Tùng PS không khó, nhưng để bắt đối tượng này với đầy đủ vật chứng thì không phải đơn giản, bởi hàng ngày Tùng PS "thoắt ẩn thoắt hiện", ít khi ở yên một chỗ.

Tiếp tục điều tra, theo dõi, các trinh sát phát hiện mặc dù có nhà trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, nhưng Tùng PS lại thường xuyên lui tới một căn hộ trong hẻm 1036 Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình. Mỗi khi ra khỏi nhà, Tùng PS thường quan sát rất kỹ, ngoài ra, tên này còn có tài chạy xe lạng lách rất "nghề" nên không ít lần "cắt đuôi" được các trinh sát theo dõi. Đặc biệt, do con hẻm nhỏ này khá sâu và nhiều ngóc ngách, thông nhau như mạng nhện nên việc theo dõi gặp rất nhiều khó khăn.

Bị triệt phá trong vòng chưa đầy 1 tháng

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 1, tiến hành truy xét mở rộng, đến khoảng 23h30 ngày 17-3-2014, phát hiện Tùng PS ra khỏi nhà, các trinh sát được lệnh bám theo.

Khi đến trước nhà số 330 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, các trinh sát ập đến bắt giữ Tùng PS, thu giữ trong xe gắn máy biển số 59U1 - 565.92 đối tượng đang sử dụng tổng cộng 44,9879 gram chất ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc, hàng đá.

Khám xét nơi đối tượng Tùng PS ở tại nhà số 1036/133/7 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận Tân Bình, Ban chuyên án thu giữ thêm 2.925,9237 gram ma túy gồm heroin, thuốc lắc, hàng đá, hàng khay được giấu trong nhiều bao xốp và thùng xốp, cùng một khẩu súng rulo và 6 viên đạn, một số đao, kiếm, mã tấu.

Đáng nói tại đây, các trinh sát còn phát hiện một số dụng cụ nghi vấn dùng vào việc sản xuất, chưng cất, phân chia trái phép chất ma túy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tùng PS khai nhận chuyên mua ma túy của đầu nậu ở phía Bắc, đem về dập thành thuốc lắc, bỏ mối cho các "chân rết".

Cụ thể, vào khoảng tháng 10-2013, trong một lần theo bạn đi sửa chữa nhà ở quận 3, Tùng PS quen biết với Trần Đình Chiến (quê Hải Phòng). Chiến đã rủ Tùng PS về bán ma túy cho mình và được Tùng PS đồng ý. Sau đó, Chiến thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận Tân Bình, sử dụng làm nơi cất giấu ma túy và cho Tùng PS tá túc tại đây bán ma túy cho Chiến.

Ngoài ra, trong một lần đến quán bar trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Tùng PS gặp một người đàn ông tên Đại (cũng người Hải Phòng) và đặt vấn đề lấy ma túy về bán trước và lấy tiền sau. Tùng PS đã lấy số lượng lớn ma túy các loại từ Đại gồm hàng đá, heroin, thuốc lắc..., sau đó về chia nhỏ bán cho các đầu mối chuyên cung cấp cho dân chơi trong vũ trường, quán bar ở trung tâm Sài Gòn.

Trong đó, Tùng PS khai đã bán cho Bảy Đeo hai lần với số lượng 150 viên thuốc lắc - lần gần nhất là 50 viên giá 6 triệu đồng tại Ngã sáu đường 3 tháng 2 và Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 được khoảng bốn ngày thì bị bắt.

Khoảng cuối năm 2013, Tùng PS đặt mua của Đại thêm hai bánh heroin với giá 420 triệu đồng. Sau khi tìm được mối mua lại với giá cao hơn nhưng chưa kịp giao thì tối 17-3-2014, trên đường mang thuốc lắc cho Bảy Đeo thì bị bắt.

Về nguồn gốc khẩu súng, Tùng PS khai mua của Đại với giá 6 triệu đồng để phòng thân. Riêng đối tượng Trần Đình Chiến, Tùng PS sau đó đã thay đổi lời khai rằng Chiến không tham gia việc mua bán ma túy nên cơ quan điều tra không xử lý. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần Tùng PS bị bắt, Chiến cũng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tùng PS được đưa về nhà để khám xét.

Kể lại vụ án, Đại úy Trần Hữu Phong tỏ ra ngạc nhiên, vì thời điểm đó bản thân trinh sát này chưa từng khám phá chuyên án nào mà số lượng ma túy bị phát hiện nhiều đến vậy.

"Lúc ấy, sau khi đưa đối tượng Tùng PS về nhà khám xét, các trinh sát làm việc từ rạng sáng đến mãi 9h hôm sau mới xong. Một số lượng lớn ma túy các loại đã được phát hiện tại đây. Điều đáng nói là dù biết Tùng PS có tàng trữ súng quân dụng nhưng chúng tôi tìm mãi không thấy khẩu súng này.

Hỏi đối tượng nhất quyết không khai vị trí cây súng ở đâu. Đang lúc bế tắc thì bất ngờ chúng tôi thấy một bọc nhỏ treo lủng lẳng ngay trong phòng mà trước đó không ai nghĩ khẩu súng lại được giấu trong đó…", Đại úy Trần Hữu Phong kể lại.

Qua chuyên án đã phát hiện phương thức thủ đoạn mới trong việc vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng hình thành một băng ổ nhóm hoạt động khép kín từ vận chuyển, giao nhận, mua bán, tàng trữ ma túy.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp kịp thời, cụ thể, liên tục và sâu sát, công tác phối hợp giữa đội nghiệp vụ và Công an phường linh hoạt, đồng bộ, nhịp nhàng và luôn giữ thế chủ động, sự nỗ lực hết mình, kiên trì, linh hoạt, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án, chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, Ban chuyên án đã triệt phá được đường dây ma túy quy mô, bắt giữ phần lớn các đối tượng tổ chức cầm đầu mua bán trái phép chất ma túy tại tụ điểm khu phố 1, thu giữ số lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng, góp phần chuyển hóa tích cực tính chất phức tạp trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Với chiến công xuất sắc, tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 1 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều cán bộ chiến sĩ trong Đội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh, Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh…