Gã đàn ông dấn sâu vào tội lỗi sau khi chơi với người phụ nữ... không rõ lai lịch

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 20:00 PM (GMT+7)

Sau khi mua heroin từ một người phụ nữ không rõ lai lịch, Nguyễn Tuấn Thanh xay nhuyễn các bánh heroin rồi trộn với chất khác để cho ra khối lượng heroin hơn gấp nhiều lần

Ngày 16-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh tại tòa

Theo cáo trạng, tối 24-4-2019, Công an TP HCM bắt quả tang Nguyễn Tuấn Thanh đang trên đường đi bán ma túy quanh khu vực huyện Bình Chánh. Qua kiểm tra, công an phát hiện Thanh cất giấu hơn 350 gam heroin trong người. Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 3 căn hộ nơi Thanh cư trú và thu giữ hơn 7,2 kg heroin, gần 92 gam ma túy tổng hợp.

Trong quá trình điều tra, Thanh khai nhận Thanh bắt đầu hợp tác buôn bán ma túy với một người phụ nữ tên Hường (không rõ lai lịch). Thanh mua khối lượng lớn ma túy từ người phụ nữ này rồi "chế biến" lại, mang bán lại để kiếm lời. Đơn cử sau khi mua 8 bánh heroin từ Hường, Thanh mang về xay nhuyễn, trộn số heroin trên với một vài chất khác. Sau đó, Thanh ép lại hỗn hợp trên thành 21 bánh heroin mới, rồi cất giấu trong các căn hộ, chờ bán lại cho người khác.

Ra tòa bị cáo Thanh trần tình rằng bản thân bị cáo nhận tội giúp một người phụ nữ là người quen. Tuy vậy, Thanh không thể cung cấp lai lịch, hành tung của người này.

Tòa án buộc Thanh chịu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với khối lượng tang vật, gồm: gần 7,6 kg heroin, 92 gam ma túy tổng hợp.

