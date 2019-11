Em dâu đánh anh chồng vì mâu thuẫn hát karaoke

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 08:07 AM (GMT+7)

Chỉ vì nhắc nhở hát karaoke ồn ào, người em dâu trong lúc bực tức đã cầm gậy đánh anh chồng thương tích 29% và bị tòa tuyên án 3 năm tù giam.

Ông Phương (bìa trái) chụp ảnh cùng luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình

Chuyện bé xé ra to

Ngày 20/11, trò chuyện với PV Báo Giao thông, ông Đặng Văn Phương (SN 1954, trú thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, sau khi phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Thị Tám (SN 1968, em dâu ông Phương) mức án 3 năm tù giam, cả hai gia đình đều rất buồn.

Là nạn nhân của vụ việc, nhưng giờ đây, nhìn cảnh em dâu vào tù, gia đình em trai lao đao, ông Phương thấy thật đau lòng. Ông bảo, chỉ vì những xô xát thường ngày, thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả chẳng ai mong muốn, thật đáng tiếc.

Ông Phương kể lại, gia đình ông và gia đình em trai Đặng Văn Đức (SN 1963) ở cạnh nhà nhau. Vào khoảng 22h30 ngày 16/9/2018, gia đình ông Đức hát karaoke ồn ào làm ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu, nên ông Phương sang nhắc nhở nhà em trai cho nhạc nhỏ hoặc nghỉ đi vì đã muộn rồi. “Thế rồi hai bên lời qua tiếng lại, vì bực tức nên tôi có chửi vài câu. Bà Tám là vợ của ông Đức, cùng cháu Đắc và cháu Đồng - con trai của bà Tám và ông Đức đi sang cổng nhà tôi, vừa đi vừa tiếp tục cãi chửi nhau. Khi thấy ba mẹ con bà Tám đi sang cổng nhà mình, tôi đi vào khu vực sân nhà lấy 1 gậy gỗ dài, cầm trên tay đi ra ngoài cổng”, ông Phương kể.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Theo lời ông Phương, các con bà Tám đã khoá tay ông làm gậy gỗ của ông rơi xuống mặt đường. Bà Tám bèn nhặt gậy gỗ này và đánh nhiều nhát vào lưng, mặt và vùng đầu của ông Phương làm ông Phương thương tích.

Lúc này, bà Ngô Thị Vĩnh (SN 1958) là vợ ông Phương và các cháu của ông Phương là Đỗ Ngọc Minh (SN 2003), Đặng Kim Oanh (SN 2002) chạy ra hô hoán. Thấy vậy, ba mẹ con bà Tám đi về nhà còn ông Phương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 17/9/2018, bà Vĩnh có đơn trình báo Công an huyện Kiến Thụy. Sau đó, ông Phương nhiều lần có đơn đề nghị Công an huyện giải quyết vụ việc.

Sau nhiều lần giám định pháp y chưa rõ tỷ lệ thương tích, ngày 16/1/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y Quốc gia. Ngày 23/1/2019, Viện Pháp y Quốc gia kết luận: Ông Phương bị thương tích gãy xương cung gò má trái 8%, sẹo nhỏ vùng gò má trái 2%; tụ máu dưới màng cứng đã điều trị hiện không có di chứng thần kinh 21%; tổng tỷ lệ thương tích cơ thể là 29%. Kết luận cũng nêu rõ, thương tích do vật tày gây ra với lực mạnh.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Tám, Đặng Văn Đức, Đặng Văn Đồng khai nhận, khoảng 22h ngày 16/9/2018, khi gia đình bà Tám đã tắt máy karaoke và đang ngủ thì nghe thấy tiếng ông Phương chửi bới xúc phạm tới bố đẻ của bà Tám đã chết nhiều năm, nên bà Tám bực tức đi bộ sang phía cổng nhà ông Phương, vừa đi vừa chửi ông Phương. Hai con bà Tám thấy vậy đi sau mẹ, ba mẹ con không ai mang đồ vật, hung khí gì.

Khi đến cổng nhà ông Phương thì thấy ông Phương cầm 1 gậy gỗ vung lên để vụt bà Tám, nên các con bà Tám ôm và giằng co với ông Phương để can ngăn. Quá trình giằng co, cây gậy gỗ ông Phương đang cầm trên tay bị rơi xuống mặt đường. Bà Tám nhặt gậy lên và đánh nhiều nhát vào lưng và vùng đầu ông Phương.

Sau vụ việc, bà Vĩnh nộp đơn khởi kiện em dâu đánh chồng mình và cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/11/2018. Và tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa đã tuyên bà Tám mức án 3 năm tù giam về tội “Cố gây thương tích”.

Bài học về tình anh em

Luật sư Nguyễn Thiện Hiệp, Công ty Luật TNHH Việt Tâm cho biết: Sau hơn một năm xảy ra vụ án, toà sơ thẩm trả hồ sơ yêu cầu thực nghiệm điều tra. Nhưng quan trọng hơn lúc này tình huynh đệ vượt lên tất cả, hai anh em ông Phương và ông Đức lần đầu tiên ngồi ăn với nhau một bữa cơm. Chén rượu nghẹn ngào nâng lên, người anh đã bao dung, tha thứ cho em để xin giảm án cho người em dâu. Đây là một câu chuyện đáng để suy ngẫm trong cuộc sống.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát đã luận tội đưa ra mức án với bà Tám 3 năm tù giam. Thời điểm này, đại diện bị hại là phía gia đình ông Phương vẫn không đồng tình với mức án tuyên một mình bà Tám vì “một mình bà Tám không thể gây thương tích cho ông Phương được, mà phải kết hợp cả chồng, con thì bà Tám mới đánh ông Phương được”.

Tuy nhiên, với sự hòa giải của luật sư, gia đình ông Đức cũng đã xin lỗi và bồi thường cho ông Phương 250 triệu đồng tiền thuốc men, chi phí tổn thất tinh thần và ông Phương cũng đã chấp thuận xử lý mức án thấp nhất. “Bà Tám là em dâu mà đánh tôi như vậy, tôi rất tức giận. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, tôi lúc ấy cũng có chửi bới và quan trọng là dù sao, đấy cũng là gia đình em trai tôi”, ông Phương nói và cho biết, sẽ có đơn xin giảm án ở mức thấp nhất cho bà Tám.

Tâm sự sau sự việc xảy ra, ông Phương cho biết, đây cũng là một bài học để mọi người cần rút kinh nghiệm trong việc ứng xử. Sự việc lẽ ra rất nhỏ, chỉ là mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cuối cùng đã dẫn đến câu chuyện rất buồn là ông phải chịu thương tật và em dâu thì vướng phải vòng lao lý.

