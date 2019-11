Đánh bé trai 8 tuổi đa chấn thương vì nghi trộm gà

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM khiếu nại kết luận điều tra Theo CQĐT, thương tích của bé C em diễn ra sau ngày xảy ra sự việc là sáu ngày nên không đủ tài liệu, căn cứ xác định hành vi cố ý gây thương tích của Tuấn đối với bé Chí. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cùng cha của hai bé đã có văn bản khiếu nại, đề nghị CQĐT và VKS quận 7 lưu tâm vấn đề trong lúc chơi đùa, hai bé chỉ bị té chứ không “gây thương tích trên mặt” như kết luận điều tra đã nêu. Đồng thời, vết rách ở dái tai đã được giám định “thương tích do dái tai bị kéo căng dãn gây ra” nhưng Kết luận điều tra lại ghi “không đủ tài liệu căn cứ xác định hành vi cố ý gây thương tích của bị can đối với bé C (em)”.