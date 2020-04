Đường "Nhuệ" đánh người: Giám đốc công an tỉnh khuyên nạn nhân điều gì?

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 09:11 AM (GMT+7)

Tối 21/4, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, TP.Thái Bình) trong vụ đánh người ở trụ sở Công an phường trên địa bàn. Nạn nhân của vụ án đã có chia sẻ về lời khuyên của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ án.

Cụ thể, qua công tác điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.

Nạn nhân của vụ án này là bà Đinh Thị Lý (SN 1964, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) cùng con trai bà là anh Mai Thế Duy.

Hậu quả của vụ việc khiến anh Duy bị vỡ xương mặt, tổn hại 14% sức khoẻ, bà Lý bị tổn thương phần mềm.

Trao đổi với PV vào khuya cùng ngày, bà Lý cho biết bà rất phấn khởi, vui mừng và có thêm động lực khi nhận được thông tin khởi tố Đường "Nhuệ".

Nữ nạn nhân bị Đường "Nhuệ" đánh ở Công an phường Trần Lãm cho biết bà cảm thấy thêm hi vọng sự việc sẽ được sáng tỏ sau diễn biến khởi tố Đường "Nhuệ".

Người phụ nữ sinh năm 1964 này cho hay, bà được Công an TP.Thái Bình trực tiếp báo thông tin khởi tố Đường "Nhuệ" vào tối 21/4.

“Tôi thấy cảm động và tin tưởng vào cơ quan chức năng. Tôi cảm ơn vị Giám đốc Công an tỉnh mới” – bà Lý chia sẻ.

Cũng theo bà Lý, vào chiều 21/4, bà đã gửi đơn tố cáo ông Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP.Thái Bình tới Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

“Tôi thấy có việc bao che trắng trợn, thô thiển. Giữa thanh thiện bạch nhật như thế mà bảo không tìm ra bị can. 6 năm nay lúc nào tôi cũng canh cánh việc này” – nữ nạn nhân bị Đường "Nhuệ" đánh ở Công an phường Trần Lãm thông tin.

Sự việc Đường "Nhuệ" đánh mẹ con bà Lý, dùng những lời lẽ kinh tởm để thoá mạ bà tại Công an phường Trần Lãm, theo bà Lý, sự việc xảy ra giữa ban ngày nhưng không tìm ra bị can khiến bà đau đáu suốt nhiều năm qua.

Trước diễn biến khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ", bà Lý cũng băn khoăn về việc những người khác ở phía Đường "Nhuệ" có mặt vào thời điểm mẹ con bà bị đánh liệu có vai trò đồng phạm hay không.

“Trước đó, tôi đã có ý định đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ án này khi thấy thông tin công an thành phố thụ lý. Tôi đã nói chuyện với bác Trường (ông Nguyễn Thanh Trường – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình), bác bảo hãy tin tưởng vào Chính phủ, vào Bộ Công an, vào Công an tỉnh.

Sẽ không có chuyện bỏ lọt tội phạm và cũng không để oan sai cho ai, chị cứ yên trí, giữ gìn sức khoẻ, yên tâm” – bà Lý thuật lại lời chia sẻ của vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình với mình.

Con trai bà Lý hiện giờ vẫn phải đóng đinh tại vết thương vỡ xương mặt khi bị hành hung ở trụ sở Công an phường cách đây 6 năm.

Về diễn biến vụ việc, bà Lý tố giác vào ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, mẹ con bà đã bị Đường "Nhuệ" hành hung, gây thương tích nghiêm trọng.

Công an TP.Thái Bình sau khi nhận được trình báo đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đến ngày 5/7/2015, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình Cao Giang Nam ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc mẹ con bà Lý bị đánh.

6 năm sau kể từ ngày mẹ con bà Lý bị đánh, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để điều tra.

Trao đổi với PV sau diễn biến này, ông Trần Công Tản - nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm năm 2014 cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng khi phục hồi điều tra vụ án.

Theo ông Tản, việc cơ quan điều tra phục hồi vụ án khi qua quá trình xác minh, thu thập thông tin thấy đủ điều kiện.

Về trách nhiệm của mình vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Tản cho biết đơn vị đã làm hết trách nhiệm.

