Đường dây gái gọi gắn mác sinh viên: Bước sa ngã của “tú bà” 9X

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hương có đường tình duyên lận đận, lấy chồng từ lúc 15 tuổi nhưng vài năm sau thì bế con về gửi nhà mẹ đẻ để đi làm ăn.

Hai đối tượng Hương và Phước.

Ngày 24/4, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can đối với Phạm Thu Hương (SN 1992, trú tại xã Thuỵ Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình) và Đặng Duy Phước (SN 1995, trú tại xã Thuỵ Dân, huyện Thái Thuỵ) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra, từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt, Hương và Phước đã tổ chức môi giới bán dâm cho một số cô gái trẻ, trong đó có cả một cô gái chưa đủ 18 tuổi. Hương và Phước “quảng cáo” các cô gái bán dâm là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Một cán bộ Công an TP.Thái Bình cho biết, đường dây mại dâm của Hương và Phước rất kín kẻ. Khách mua dâm thường phải thông qua các mối quen biết xã hội với Hương và Phước. Khi khách gọi điện đặt “hàng”, Hương và Phước sẽ gọi các cô gái tới nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm bán dâm và thu tiền.

Sau một thời gian trinh sát, theo dõi, ngày 11/4, Công an TP.Thái Bình kiểm tra, bắt quả tang 2 “chân dài” trong đường dây của Hương và Phước đang bán dâm cho 2 khách nam tại khách sạn ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình.

Về Hương và Phước, cán bộ Công an TP.Thái Bình cho biết, hai đối tượng này lần đầu phạm tội và chưa bị xử lý liên quan tới hoạt động mại dâm.

Lãnh đạo xã Thụy Dân cho biết thêm, sau khi học hết lớp Trung học phổ thông, Phước đi học thêm nghề. Nam thanh niên 23 tuổi hiện đã có vợ con. Quá trình sinh sống ở địa phương, Phước sinh hoạt bình thường, chưa vi phạm pháp luật.

Về phần Hương, theo một lãnh đạo Công an xã Thụy Hà, cô gái 26 tuổi có số phận khá lận đận, đặc biệt là đường tình duyên. Năm 15 tuổi, Hương nghỉ học đi làm rồi lấy chồng ở cùng huyện Thái Thụy nhưng không được đăng ký kết hôn do chưa đủ tuổi.

Tuy nhiên, hôn nhân của Hương sớm đổ vỡ, cô gái 26 tuổi đưa con về nhà sống với mẹ đẻ. Sau đó, Hương để con ở nhà cho mẹ chăm sóc rồi lên TP.Thái Bình làm ăn và từ đây sa chân vào con đường phạm pháp.

Lãnh đạo Công an xã Thụy Hà cho biết, Hương có khẩu ở địa phương nhưng sau khi lấy chồng cô gái này không thường xuyên sinh sống ở địa phương và cũng không cắt khẩu hay xin chuyển nơi cư trú. Mới đây công an TP.Thái Bình về xác minh lý lịch mọi người mới biết Hương sinh sống ở TP.Thái Bình và có hành vi phạm pháp luật.