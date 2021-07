Vụ 3 căn nhà ở Sài Gòn chìm trong biển lửa: Lời khai nghi phạm

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 15:19 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận do mâu thuẫn gia đình đã tự đốt quần áo gây cháy lan khiến 3 căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP.HCM) bị lửa thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi 3 căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền

Ngày 12/7, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tín (36 tuổi, thường trú tại địa chỉ số 171 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3) về hành vi phóng hỏa đốt nhà của chính mình vào rạng sáng 11/7.

Tại cơ quan công an Tín khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tín khai do mâu thuẫn gia đình nên đã uống rượu say, không kiểm soát được hành vi đã tự đốt quần áo của mình trên gác và gây ra vụ hỏa hoạn. Được biết, Tín có tiền sử “ngáo đá” và 2 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tín tại cơ quan công an

Như đã thông tin, trước đó rạng sáng 11/7, người dân phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà số 171 Nguyễn Thượng Hiền (phường 4, quận 3) nên hô hoán, thông báo. Chỉ trong tích tắc, lửa lan nhanh sang nhà hàng xóm rồi bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ khiến cả khu vực chìm trong biển lửa.

Sau gần 1 giờ, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng làm cháy hoàn toàn 3 căn nhà và 1 căn nhà bị cháy sém, nhiều tài sản thành tro.

Cảnh sát dập tắt đám cháy sau gần 1 giờ

Vụ hỏa hoạn khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi, 1 căn bị cháy sém

