Dùng nick ảo lấy thông tin, tống tiền bạn gái

Thứ Tư, ngày 21/07/2021 11:00 AM (GMT+7)

Dùng nick ảo kết bạn với chị A., Thắng thu thập thông tin cá nhân, tìm hiểu các mối quan hệ đời tư của chị này rồi nhắn tin đe doạ tống tiền.

Ngày 20/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An cho biết, vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 1 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt, thu giữ 1 ĐTDĐ mà đối tượng sử dụng đăng nhập các tài khoản Facebook để phạm tội.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tri Thắng (SN 2000, trú tại xóm 2, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Tri Thắng đã sử dụng 4 tài khoản Facebook tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để thu thập thông tin và uy hiếp những người nhẹ dạ cả tin.

Thắng tại cơ quan Công an.

Tháng 5/2021, sau khi làm quen, kết bạn với chị A. (trú tại TP Vinh), Thắng đã thu thập thông tin cá nhân, tìm hiểu các mối quan hệ đời tư của chị A., sau đó nhắn tin đe doạ công khai những hình ảnh, thông tin này lên mạng xã hội, buộc chị A. chuyển số tiền 31.200.000 đồng.

Ngoài đe doạ, uy hiếp tinh thần của chị A., Thắng còn liên tục gọi điện, nhắn tin đe doạ người thân, bạn bè chị A. để uy hiếp chị A. phải chuyển thêm tiền. Sau khi cưỡng đoạt, Thắng dùng toàn bộ số tiền này để chơi game trên mạng.

Ngoài ra, thời gian sống tại địa phương, đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật khác nhau, thường xuyên lập các tài khoản Facebook ảo để thực hiện hành vi lừa đảo, khủng bố tinh thần nhiều người, trong đó có cả chính quyền địa phương; đang trong thời gian chờ Toà án TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xét xử về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Dung-nick-ao-lay-thong-tin-tong-tien-ban-gai-650968/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Dung-nick-ao-lay-thong-tin-tong-tien-ban-gai-650968/