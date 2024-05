Vụ tạt axit làm 8 người thương vong ở quận 7: 1 người suy hô hấp, tiên lượng dè dặt

Trước đó như PLO đưa tin, vào tối 22-5, nhóm người đang ngồi nhậu trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7 thì có một thanh niên tên Toàn cầm theo can axit và dao thái lan đi tới. Sau đó, người này tạt axit vào bàn nhậu trúng nhiều người. Đến tối 23-5, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM đấu tranh, lấy lời khai Đặng Hoàng Toàn (38 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân vụ tạt axit. Bước đầu, Toàn cho biết tối 22-5 có cùng ngồi nhậu với một nhóm người là công nhân của một công ty trên địa bàn quận 7. Sau đó, Toàn và cả nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khi được can ngăn, Toàn bỏ về phòng trọ cách đó không xa để ngủ. Tuy nhiên, trong lúc ngủ Toàn cho rằng nghe thấy nhóm bạn nói xấu mình nên vào nhà vệ sinh lấy can axit tạt vào bàn nhậu. Vụ việc khiến tám nạn nhân đều bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân 30 tuổi do vết thương quá nặng đã tử vong, một người khác đang nguy kịch và sáu người bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, năm nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nhiều vùng mặt, cổ, tay…. Sau đó, bốn bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và một người chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương để tiếp tục cấp cứu, điều trị.