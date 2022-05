Yêu cầu hàng xóm tắt nhạc vì tiếng quá to, người đàn ông bị đâm chết tại chỗ

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 09:52 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy nhà ông Điều mở nhạc quá to, ông Thanh và anh Phương đã sang chửi bới và yêu cầu ông Điều tắt máy phát nhạc.

Ông Huỳnh Văn Điều đầu thú sau khi giết người.

Sáng 4/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Điều (SN 1964, trú xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, trưa 2/5, ông Huỳnh Văn Điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm về nhà mở máy phát nhạc để nghe. Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Huỳnh Văn Thanh (SN 1964) cùng anh Nguyễn Hoàng Phương (SN 1991) - là hàng xóm của ông Điều đến nhà chửi ông Điều và yêu cầu ông tắt máy phát nhạc.

Khi ông Điều đi ra sân để nói chuyện thì bị Thanh và Phương ném đá vào người nên vào nhà cầm kéo đi ra thì tiếp tục bị Thanh và Phương đánh. Trong lúc xô xát, ông Điều lấy kéo đâm nhiều nhát vào người của Thanh và Phương. Hậu quả làm Thanh tử vong tại chỗ, Phương bị thương tích nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Huỳnh Văn Điều đã đến cơ quan công an đầu thú.