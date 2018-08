Dựng hiện trường giả mất trộm để giãn nợ

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 21:10 PM (GMT+7)

Để kéo dài thời gian trả nợ (giãn nợ), ông Thiện dựng hiện trường giả rồi đến cơ quan công an trình báo mất 275 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Ngày 18-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý hành vi báo tin giả của ông Dương Minh Thiện (SN 1967; ngụ ấp Phước Thành, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành).

Ông Thiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo đó, sáng ngày 5-8, ông Thiện đến cơ quan chức năng để trình báo mình vừa mất trộm tài sản có tổng trị giá 275 triệu đồng. Ông Thiện cho biết vào tối hôm trước, có kẻ trộm lợi dụng lúc gia đình ông đang ngủ say để vào nhà cạy cửa rồi lấy đi 5 chỉ vàng, 1 điện thoại di động và 258 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng triển khai lực lượng đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây không phải là một vụ trộm tài sản mà do ông Thiện tự dựng hiện trường giả báo tin sai sự thật.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vợ chồng ông Thiện đã dựng chuyện mất trộm để cố tình kéo dài thời gian trả nợ cho người khác. Ảnh do công an cung cấp.

Biết không thể che giấu được hành vi phạm pháp của mình, người đàn ông này đã khai nhận do trong quá trình làm ăn, ông có vay số tiền khá lớn. Do đến thời hạn nhưng không có tiền để trả nợ nên vợ chồng ông nảy sinh ý định dựng hiện trường giả để mong được giãn nợ.