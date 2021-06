Dùng điện bẫy trộm làm chết người rồi vứt xác phi tang

Phát hiện bà M. chết trong vườn nhà do vướng vào dây điện, Tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50m bỏ lại rồi về nhà ngủ.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa bắt đối tượng sử dụng điện trái phép làm chết người rồi vứt xác phi tang.

Trước đó, trưa 3/6, người thân bà Nguyễn Thị M. (SN 1952, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) phát hiện bà M. tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường tại một mương nước cách nhà không xa.

Đối tượng Tồn tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành A tiến hành điều tra.

Qua truy xét, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Văn Tồn (SN 1970, ngụ cùng ấp với bà M.), có nhiều biểu hiệu nghi vấn nên mời đến trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Tồn khai nhận vì nhiều lần bị mất trái cây, ốc, cá nuôi trong vườn nên sót của. Để chống trộm, Tồn mua dây kẽm về giăng ngoài vườn, đấu điện hù dọa.

0h ngày 3/6, Tồn đấu điện sinh hoạt vào đường dây kẽm rồi về nhà ngủ. Đến gần sáng thì phát hiện bà M. chết trong vườn. Sợ bị người khác phát hiện, Tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50m bỏ lại rồi về nhà ngủ như không có gì xảy ra.

