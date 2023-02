Dùng dây trói chị dâu và một thanh niên rồi trốn truy nã 16 năm

Ngày 3-2, Viện KSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Xồng Bá Xử (35 tuổi, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Bị can Xồng Bá Xử. Ảnh: H.TUẤN.

Thời điểm Xử thực hiện hành vi phạm tội là vào năm 2006 nên bị truy tố về tội tội bắt, giữ người trái pháp luật theo Điều 123, BLHS năm 1999.

Theo hồ sơ, đêm 38-8-2006, Xử đến chơi và ngủ lại tại nhà chị dâu là VYK. Trong đêm hôm đó, có anh DNL (20 tuổi, trú xã Nậm Cắn) đi ăn uống về và bị say rượu nên cũng xin chị K ở lại ngủ trong nhà của gia đình chị K.

Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau (31-8-2006), do say rượu khát nước nên anh L có nhờ chị K lấy hộ nước để uống.

Khi K đi lấy nước cho anh L uống và có nói chuyện, anh L hỏi thăm sức khỏe. Xử đang ngủ thì thức giấc và nghe tiếng anh L và chị K nói chuyện. Xử bật dậy và cho rằng anh L quan hệ tình dục với chị K nên đã dùng tay tấn công anh L.

Tiếp theo, Xử xuống bếp lấy dây thừng trói anh L và chị dâu lại rồi dùng củi tấn công vào người anh L.

Người dân gần đó, nghe tiếng ồn ào từ gia đình chị K đã chạy đến và giải cứu, cởi trói cho anh L cùng chị K.

Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc và khởi tố bị can Xử vào ngày 5-9-2006. Khi đang được tại ngoại để chờ ngày ra tòa xét xử thì Xử bỏ trốn nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Xử về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Thời gian quan, Xử đã bỏ trốn sang Lào rồi thay tên và đã lập gia đình. Đến ngày 11-1, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Xử.

