Dùng búa đánh vào đầu nhạc công vì mâu thuẫn đang hát thì... đổi tông

Ngày 10/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hậu (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 12 năm tù về tội “giết người".

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe và tính mạng người khác, nạn nhân may mắn không chết là do được cứu chữa kịp thời, hành vi bị cáo còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, nên cần xử nghiêm.

Theo cáo trạng, trưa 23/10/2019, gia đình bà N.T.P.T. tổ chức đám giỗ tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn có thuê ban nhạc đến phục vụ.

Trong lúc ăn uống, anh Huỳnh Kiên là họ hàng với gia đình bà T. tham gia hát. Hát một lúc, anh Kiên cho rằng ban nhạc đổi tông nên làm mình không hát được và vứt micro xuống làm micro bị vỡ, dẫn đến giữa anh Kiên và ban nhạc cãi vã với nhau.

Bị cáo Hậu trong ngày xét xử

Thấy vậy một người trong ban nhạc gọi chủ ban nhạc là anh Lê Chí Đạt đến giải quyết. Anh Đạt rủ thêm anh Lê Ngọc Ngà đến đám giỗ và yêu cầu Kiên bồi thường tiền micro bị vỡ nhưng Kiên không đồng ý, dẫn đến hai bên tiếp tục cãi nhau.

Lúc này, Nguyễn Trọng Hậu là cháu của chủ nhà chạy đến can ngăn thì bị một người trong ban nhạc xô ngã. Tức giận, Hậu lấy một chiếc búa nằm dưới chậu kiểng gần đó rượt đuổi theo những người trong nhóm ban nhạc.

Thấy Hậu cầm búa cả nhóm ban nhạc bỏ chạy, trong lúc chạy anh Ngà bị một người nào đó đánh ngã. Hậu đuổi kịp liền lấy cây búa đánh vào đầu anh Ngà. Được mọi người can ngăn, Hậu bỏ đi còn anh Ngà được đưa đi cấp cứu và may mắn giữ được tính mạng.

