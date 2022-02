Nhớ mâu thuẫn hơn nửa năm trước, 9X mang dầu hoả đốt ô tô của hàng xóm

Nhớ về mâu thuẫn từ tháng 7/2021, Trọng đã nguỵ trang kín mít rồi mang theo dầu hoả đi đốt ô tô của nạn nhân.

Trần Văn Trọng tại trụ sở công an.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trọng (SN 1990, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) về hành vi huỷ hoại tài sản.

Trước đó, đầu tháng 2/2022, Công an huyện Khoái Châu nhận được báo cáo của Công an xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu kèm theo đơn trình báo của anh Trần Văn Đạo (SN 1973, trú tại xã Tứ Dân) về việc vào tối 4/2, anh Đạo để chiếc xe ô tô nhãn hiệu Grand i10, BKS 89A-117.54 của mình tại trục đường bê tông gần nhà.

Khoảng 1h ngày 5/2, anh Đạo và gia đình phát hiện chiếc xe ô tô bốc cháy nên đã dùng cách dập lửa. Chiếc xe của anh Đạo bị hư hỏng nhiều phụ tùng và bị cháy trơ mui xe, tập trung ở phần nắp ca pô. Do nghi ngờ có người cố ý đốt chiếc xe của mình nên anh Đạo đã có Đơn trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Khoái Châu xác định Trần Văn Trọng là đối tượng đã đốt xe của anh Đạo. Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận là hàng xóm ở gần nhà anh Đạo, do có mâu thuẫn với anh Đạo từ khoảng tháng 7/2021 nên Trọng nảy sinh ý định đốt xe của anh Đạo.

Ngày 5/2, Trọng phát hiện xe ô tô Grand i10 của anh Đạo đang đỗ tại đường bê tông gần nhà. Nhớ về mâu thuẫn hơn nửa năm trước, Trọng đã mang theo dầu hoả, bật lửa cùng một số vật dụng khác để đốt xe. Sau khi phóng hoả đốt xe của anh Đạo, Trọng đã về nhà đốt chiếc mũ len và áo đang mặc để tránh bị phát hiện.

Khám xét nơi ở của Trọng, cơ quan công an đã thu giữ 1 chiếc bật lửa, 1 chai nhựa bên trong chứa dầu hỏa cùng một số vật chứng có liên quan.

