Dùng 200 nghìn lừa đảo hơn 400 triệu qua mạng

Thứ Hai, ngày 04/07/2022 08:13 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người phụ nữ 38 tuổi sập bẫy tuyển dụng cộng tác viên nhập liệu làm việc online tại nhà và mất hơn 400 triệu đồng trong tài khoản.

Ngày 3-7, Công an quận Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển dụng cộng tác viên nhập liệu làm việc online tại nhà.

Nạn nhân là chị ĐT (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Theo trình báo, ngày 9-6, qua facebook chị T biết Nguyễn Thị Thúy An đăng tin “công ty Simon tuyển dụng cộng tác viên nhập liệu làm việc online tại nhà với tiền hoa hồng là ít nhất 50.000 đồng/đơn hàng”.

Sau khi kết bạn, chị T được An hướng dẫn nhấp vào đường link và làm theo các bước. Sau hai ngày làm việc, chị T nhận được số tiền hoa hồng 200 nghìn đồng do An chuyển.

Ngày làm việc thứ ba, chị T được hướng dẫn chuyển thanh toán các đơn hàng có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng/đơn, 10 triệu đồng/đơn...

Sau đó, An thông báo hệ thống bị lỗi chưa hoàn tiền hoa hồng được nên yêu cầu chị T tiếp tục chuyển các đơn hàng giá trị cao hơn.

Do mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển nên chị T tiếp tục làm theo hướng dẫn cho đến khi chuyển hết số tiền có trong tài khoản.

Trình báo với công an, chị T cho biết đã chuyển khoản 11 lần qua internet banking với tổng số tiền 411.918.000 đồng.

Tuy nhiên, đợi mãi không thấy trả lời, chị T tìm đến địa chỉ Công ty Simon do An cung cấp. Công ty này cho biết các đối tượng đã mạo danh, thực tế công ty không có nhu cầu tuyển nhân viên làm việc nhập liệu tại nhà.

Biết mình bị lừa, chị T báo Công an quận Tân Bình.

Công an cảnh báo đây là một trong các thủ đoạn lừa đảo qua mạng rất phổ biến hiện nay mà người dân cần cảnh giác.

Nguồn: https://plo.vn/dung-200-nghin-lua-dao-hon-400-trieu-qua-mang-post687308.htmlNguồn: https://plo.vn/dung-200-nghin-lua-dao-hon-400-trieu-qua-mang-post687308.html