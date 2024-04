Đưa ra xét xử nhiều đối tượng trong tổ chức tội phạm quốc tế Jibian

Ngày 15-4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với 21 bị cáo, trong vụ 14 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 bị cáo bị xem xét về tội “Rửa tiền”. Trong số này, nhiều bị cáo là “mắt xích” trong đường dây tội phạm quốc tế Jibian như: Mặc Bình Hưng (Tổ Phó Tổ Tài vụ) và nhiều nhân viên Tổ nhập khoản của Bộ phận 777pay (thuộc Jibian).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8-2022, chị Nguyễn Thị L (SN 1985, ở Hà Nội) vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online, công việc là nhập số liệu cho “Công ty kế toán Anpha” nên đã liên hệ, gửi thông tin để xin việc.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó, có một người phụ nữ liên hệ, hướng dẫn chị L truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L được cấp ID để làm nhiệm vụ. Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà Công ty cần sửa.

Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 - 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một số đối tượng đã liên hệ với chị L qua ứng dụng Telegram hướng dẫn, giới thiệu, yêu cầu chị L nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng…

Theo yêu cầu của đối tượng, chị L đã 2 lần chuyển tiền thực hiện đơn hàng. Lần 1, chị L chuyển 160.000 đồng, nhận lại được 250.000 đồng. Lần 2 chị L chuyển 3 triệu đồng, nhận lại gần 4,5 triệu đồng. Chị L sau đó được thêm vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn.

Tại nhóm mới, chị L đã chuyển 30 triệu đồng tới một tài khoản theo yêu cầu nhưng không rút tiền ra được. Lúc này, đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị L tiếp tục chuyển tiền mới rút được số tiền đã chuyển.

Để lấy lại tiền, từ ngày 25-8-2022 đến 30-8-2022, chị L đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số gần 20 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, chị L không rút ra được nên biết bị lừa. Chị L đã đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay rửa tiền. Bộ phận 777pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ 27-9-2022 đến 9-11-2022, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Mặc Bình Hưng và nhiều đối tượng khác thuộc Bộ phận 777pay. Theo cơ quan công an, các đối tượng này có hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị L để cho các đối tượng liên quan khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo.

Quá trình điều tra công an nhận thấy, Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà Starcity, đường Russian Federation, Blvd 110, thủ đô Phnompenh, Vương quốc Campuchia.

Jibian gồm 8 bộ phận gồm: Bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ tránh hacker truy cập; Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để Cty hoạt động; Các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philipines, Indonesia và Việt Nam…

Trong đó, Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam, do đối tượng Tan Zhi Bao (SN 1986; quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý. Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán VNPAY, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền “sạch”.

Để truy cập vào hệ thống 777pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mỗi nhân viên của Bộ phận 777pay và khách hàng đều được cấp một tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Khi đăng nhập, tài khoản phải được bộ phận kỹ thuật phê duyệt địa chỉ IP.

Bộ phận 777pay có khoảng 79 người, chia thành 5 tổ làm việc gồm: Tổ tìm kiếm khách hàng, Tổ làm thẻ, Tổ nhập khoản, Tổ xuất khoản và Tổ tài vụ...

Cư quan tố tụng xác định, hành vi của các đối tượng là nhân viên Bộ phận 777pay, trong đó có Nguyễn Văn Bằng… đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền các đối tượng trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống VNPAY.

Đối với nhóm xuất tiền gồm: Mặc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Chắng Hẻn Phấn… đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của Bộ phận 777pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Do đó, cơ quan công an xác định, Mặc Bình Hưng và nhiều bị cáo liên quan giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L.

Về những đối tượng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng Bộ phận 777pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Do đó mà bị đưa ra truy tố, xét xử về tội “Rửa tiền”.

Đưa vụ án ra xét xử, song phiên tòa đã phải trì hoãn do 1 bị cáo không đến hầu tòa vì lý do sức khỏe. Phiên tòa được mở lại vào ngày 15-5 tới đây.

