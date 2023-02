Đưa “nụ hồng” uống rượu khai xuân say xỉn rồi “xin lộc”

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với Phan Văn Đẹp (SN 2002, trú ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, Đồng Xuân).

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Văn Đẹp.

Trước đó vào khoảng 12h trưa 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão), em P.L.T.T (SN 2008, trú ở xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cùng người bạn gái đồng niên đến nhà của Phan Văn Đẹp chúc Tết. Tại đó, T cùng bạn gái được Đẹp mời đi nhậu, đến 22h đêm thì T chếnh choáng men say. Đến lúc đó, Đẹp điều khiển xe máy chở T từ thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2 xuống nhà nghỉ H.L ở thị trấn La Hai để ngủ nhưng do đêm khuya nên chủ cơ sở lưu trú này từ chối. Ngay sau đó, Đẹp chở T về nhà mình để ngủ, nhưng lợi dụng T đang trong tình trạng say men bia rượu, Đẹp đã lẻn vào giường giở trò hiếp dâm người bạn gái dưới 16 tuổi.

Dẫn giải Phan Văn Đẹp về nhà tạm giữ của Công an huyện Đồng Xuân.

Sau khi phát hiện con gái mình bị xâm hại, gia đình em T đã gửi đơn tố giác tội phạm. Kết quả điều tra đã có căn cứ chứng minh hành vi của Phan Văn Đẹp cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt đối tượng này về tội danh nêu trên theo phê chuẩn của Viện kiểm sát cùng cấp.

