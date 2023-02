Dụ nhiều người tham gia nhóm kín xem video "nóng" để thu tiền

Vụ việc sai phạm của Thọ được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa phát hiện khi Thọ đang sử dụng tài khoản mạng xã hội Twitter “Trai Biên Hòa” đăng tải thông tin, giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các video “nóng” có nội dung đồi trụy.

Lê Quang Thọ khai nhận sự việc với Công an.

Để tham gia vào nhóm kín, người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo của Thọ để trao đổi, sau đó nộp 200 nghìn đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia. Khi nộp tiền thành công, Thọ sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Nhóm kín có hàng trăm thành viên.

Công an xác định, với thủ đoạn nêu trên, Lê Quang Thọ đã thu lợi số tiền hơn 50 triệu đồng của hàng trăm người tham gia.

