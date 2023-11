‘Đột kích’ 5 cửa hàng của ‘ông trùm’ nhập lậu thuốc lá điện tử

Chiều 3/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn kiểm tra các cơ sở kinh doanh chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lậu. ​

Lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu bị phát hiện, tạm giữ

Các tổ công tác đồng loạt kiểm tra hệ thống 5 cửa hàng trên địa bàn các quận, có tên bảng hiệu Dlink Vapor do ông Phùng Xuân Anh (41 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) làm chủ.

Dlink Vapor chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới, số lượng lớn và lâu đời ở Đà Nẵng. Công an tạm giữ tại 5 cửa hàng tại các địa chỉ: 75 Trần Quốc Toản (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) với 2.252 sản phẩm; 46/10 đường 2/9 (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) với 166 sản phẩm; 13 Mẹ Nhu (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) với 1.668 sản phẩm; 65 Lê Quang Đạo (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) với 1.482 sản phẩm và 52 Nguyễn Xuân Khoát (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) với 2.298 sản phẩm.

Tổng số hàng hoá bị tạm giữ là 7.866 sản phẩm ghi tên, dán các nhãn hiệu Vape, Pod 1 lần, Pod system, tinh dầu và phụ kiện các loại là hàng ngoại nhập trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua làm việc, ông Anh không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hoá nói trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 7.866 sản phẩm để xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Một trong các cửa hàng do ông Phùng Xuân Anh (41 tuổi) làm chủ, nhập lậu thuốc lá điện tử.

Cơ quan chức năng thông tin, thuốc lá điện tử (Vape, Pod) đang khá thịnh hành trong giới thanh thiếu niên. Đây là loại mô phỏng hình dạng, chức năng của thuốc lá điếu thông thường, hoạt động trên nguyên lý dùng pin sạc để làm nóng dung dịch (chứa nicotin) tạo ra khí dung cho người dùng hít.

Việc hút thuốc lá điện tử có thể gây nguy cơ ung thư GẤP 15 LẦN so với người hút thuốc lá thông thường. Có trường hợp các đối tượng xấu đã lợi dụng, trộn dung dịch có các chất ma túy vào dung dịch thuốc lá điện tử thông thường và bơm vào thuốc lá điện tử để hút (thường gọi chill) gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Ngoài ra, thuốc lá điện tử, thiết bị, linh kiện, nguyên liệu, hương liệu, hóa chất của thuốc lá điện tử là mặt hàng không được làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam dưới mọi hình thức. Trên thực tế nhiều thanh thiếu niên vẫn chưa nhận thức được những nguy cơ, tác hại của loại thuốc này và vẫn vô tư sử dụng và ngày càng nhiều…

