Phát hiện chất ketamine trong thuốc lá điện tử tại Bình Dương

Ngày 7-5, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thông tin đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện thẩm lậu chất ma túy (ketamine).

Theo công an TP Thuận An, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện một đối tượng tạm trú tại phường Thuận Giao, TP Thuận An hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện đáng ngờ

Công an TP Thuận An phát hiện hàng trăm cây thuốc lá điện tử có chất ma túy (ketamine)

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện cơ sở của người này đang bày bán bán trên 1.400 cây thuốc lá điện tử gồm 11 loại khác nhau. Qua test nhanh 805 cây có chất ma tuý (ketamine).

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng trên chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh theo quy định; chưa cung cấp được hoá đơn chứng từ số lượng và chủng loại các mặt hàng kinh doanh.

Công an TP Thuận An đã lập biện bản tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ketamin được xếp vào nhóm thuốc loại III và được phép sử dụng trong bệnh viện và các cơ sở y tế như một loại thuốc gây mê.

Tuy nhiên, Ketamine cũng là một loại ma túy tổng hợp và bị lạm dụng cho mục đích khác vì những tác dụng gây ảo giác, an thần mà nó mang lại. Sử dụng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng tăng dung nạp và gây nghiện.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/phat-hien-chat-ketamine-trong-thuoc-la-dien-tu-tai-binh-duong-20230...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/phat-hien-chat-ketamine-trong-thuoc-la-dien-tu-tai-binh-duong-2023050711045514.htm