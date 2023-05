Phát hiện ma túy trong 805 cây thuốc lá điện tử

Công an kiểm tra phát hiện điểm mua bán thuốc lá điện tử thẩm lậu chất ma túy

Ngày 5/5, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một điểm hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện thẩm lậu chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Thuận An phát hiện một đối tượng đang tạm trú tại khu nhà trọ trên đường NA7 khu dân cư Việt Sing thuộc tổ 2, khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện thẩm lậuchất ma túy.

Tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện cở này đang bày bán trên 1.400 cây thuốc lá điện tử gồm 11 loại khác nhau. Trong đó, qua test nhanh phát hiện 805 cây dương tính với chất ma tuý (ketamine).

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng trên chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh theo quy định; chưa cung cấp được hoá đơn chứng từ số lượng và chủng loại các mặt hàng kinh doanh.

Công an thành phố Thuận An đã lập biện bản tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-ma-tuy-trong-805-cay-thuoc-la-ien-tu-a606441.html