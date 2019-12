Đồng phạm của Chánh văn phòng TAND huyện bị bắt vì trốn truy nã 26 năm là ai?

Xác minh lý lịch em, phát hiện anh trốn nã Theo nguồn tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, trong quá trình kiểm tra lý lịch em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện ra lệnh truy nã Huy cách đây 26 năm về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Sau đó, thông tin trên được chuyển đến Công an tỉnh Hòa Bình để xác minh. Qua kiểm tra, xác minh và đối chiếu, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận Nguyễn Quang Huy hiện giữ chức vụ Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong và là người có lệnh truy nã năm 1993 về tội Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia.