Đồng Nai: Phá sòng bạc giữa cánh đồng hoang do một phụ nữ cầm đầu

Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 15 giờ 55 phút chiều 08/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạc phối hợp với Công an xã Phú Đông bắt quả tang 10 đối tượng, gồm: Bùi Thị Nga (SN 1995), Nguyễn Minh Quang (SN 1989), Bùi Văn Tác (SN 1966), Lê Văn Hiếu (SN 1985), Võ Hoàng Ân (SN 1988), Đặng Văn Bé (SN 1980), Dương Thị Triệu (SN 1969), Trần Thị Liễu (SN 1937), Bùi Thị Tý (SN 1966), cùng trú xã Phú Đông, Nhơn Trạch; Nguyễn Thị Lan (SN 1966, ngụ phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TPHCM) đang tham gia đánh bạc dưới hình thức bài “cào ba lá” thắng thua bằng tiền tại cánh đồng hoang thuộc ấp Bến Ngự, xã Phú Đông.

Một số đối tượng liên quan trong vụ đánh bạc

Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 21,3 triệu đồng, 3 bộ bài Tây chưa qua sử dụng, 1 bộ đã qua sử dụng. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa 10 đối tượng về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đưa các đối tượng về trụ sở

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng Bùi Thị Nga đã lợi dụng khu vực cánh đồng hoang, vắng hộ dân ở, không có người qua lại lập ra sòng bạc để các con bạc đến sát phạt hòng thu tiền xâu bất chính.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]