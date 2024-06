Đồng Nai: Bắt 14 đối tượng hỗn chiến ở chợ Cầu Trắng với ám hiệu riêng

Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tang vật công an thu giữ

Trước đó, do mẫu thuẫn cá nhân nên nhóm của Hồ Minh Tuyên và Phạm Minh Lực hẹn nhóm của Phan Đình Lâm (cùng ngụ ở huyện Định Quán) để giải quyết mẫu thuẫn.

Theo đó, nhóm của Lực đã gọi thêm đồng bọn, gồm 15 đối tượng ở các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau mang theo dao phóng lợn, mã tấu, bình xịt hơi cay đi trên 1 xe ô tô 16 chỗ, từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến thị trấn Định Quán để đánh nhau.

Đến ngày 20-5, khi các đối tượng này đang chuẩn bị tham gia “hỗn chiến” tại khu vực chợ Cầu Trắng (khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán) thì bị lực lượng Công an huyện Định Quán, phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng trong 2 nhóm chuẩn bị hỗn chiến

Công an thu giữ 18 con dao phóng lợn, mã tấu các loại, 2 bình xịt hơi cay loại mini và nhiều đoạn băng keo màu vàng (dùng để dán vào tay làm ám hiệu chung nhóm) khi hỗn chiến.

Công an huyện Định Quán kêu gọi các đối tượng trong nhóm của Phan Đình Lâm đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

