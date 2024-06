Truy 'nóng' nhóm thanh thiếu niên vùng ven Hà Nội, mang hung khí định đi giải quyết mâu thuẫn

Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm: Trần Văn Khánh (Khánh A - SN 2005), Nguyễn Đình Mạnh (SN 2007), Nguyễn Văn Dương (SN 2007), Trần Văn Khánh (Khánh B - SN 2006), Nguyễn Bá Trí Thành (SN 2007), Nguyễn Viết Quang (SN 2007), Trần Quang Thắng (SN 2007), Nguyễn Hữu Hiệp (SN 2006), Nguyễn Hữu Dũng (SN 2005) cùng trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Chương Mỹ, đơn vị chủ công trong thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện về phòng ngừa, trấn áp "tội phạm đường phố", cho biết: thực hiện chỉ đạo của CATP và Kế hoạch của Công an huyện về điều tra cơ bản phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đối với tội phạm, vi phạm liên quan thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự; qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an huyện Chương Mỹ nắm bắt được thông tin, trong những ngày đầu tháng 6, sẽ có số đông đối tượng thanh thiếu niên hẹn gặp nhau để hỗn chiến.

CQĐT đấu tranh với 2 đối tượng (ngoài cùng bên phải), được xác định giữ vai trò cầm đầu vụ án

Trước hiện tượng này, lực lượng Công an huyện đã tập trung, lên phương án phải ngăn chặn bằng được cuộc ẩu đả, không để xảy ra hậu quả. Sự chủ động, quyết liệt của Công an huyện Chương Mỹ đã thu được kết quả tích cực. Đêm 2-6, một số đối tượng lén lút tụ tập tại khu vực vắng người ở xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, mang theo nhiều hung khí. Từ đây, cả bọn di chuyển theo những cung đường vắng, vung hung khí diễu võ dương oai để...chụp ảnh, rồi tản mất.

Toàn bộ quá trình này đã được lực lượng Công an huyện nắm bắt và người dân phản ánh. Tổng hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập, lần lượt CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đã xác định, triệu tập và bước đầu thực hiện biện pháp tố tụng đối với 9 đối tượng trong vụ án.

Theo tài liệu điều tra, ngày 1-6, Khánh A bị một số đối tượng đuổi đánh tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, do trước đó nhóm của Khánh A thường xuyên chửi nhau và thách thức đánh nhau với nhóm đối tượng xã Đông Phương Yên.

Cay cú, tối 2-6, Khánh A rủ một số bạn bè đi tìm nhóm đối tượng xã Đông Phương Yên để đánh nhau. Nhóm của Khánh A mang theo 2 dao mèo, phóng lợn, đinh ba và một số vỏ chai bia rồi điều khiển xe máy di chuyển đến địa điểm hẹn.

Khi cả nhóm di chuyển đến QL6 thì gặpTrần Quang Thắng điều khiển xe chở Trần Bá Trí Thành và Vương Quốc Trụ cầm theo 5 vỏ chai thủy tinh. Hai nhóm nhập vào thành một đi tìm nhóm đối tượng xã Đông Phương Yên.

Trên đường đi các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đãnh võng, hò hét tự ghi lại hình ảnh của nhóm và đăng tải trên các trang mạng xã hội Facebook…gây mất ANTT. Do không tìm được nhóm đối thủ Đông Phương Yên, và cảm thấy lo sợ bị lực lượng Công an phát giác, nên đám Khánh A giải tán.

Căn cứ tài liệu điều tra, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”, ngày 11-6, Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng để điều tra làm rõ.

Đối với hai đối tượng Vương Quốc Trụ; Trần Hoàng Sơn có vai trò tích cực khi sự việc xảy ra nhưng chưa đủ 16 tuổi nên Công an huyện Chương Mỹ đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Đình Mạnh có 1 tiền sự, bị Công an huyện Chương Mỹ xử phạt về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” vào tháng 11-2023. Trần Văn Khánh (Khánh B), năm 2023 bị TAND huyện Chương Mỹ tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo can tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Hữu Hiệp vào tháng 3-2024, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”...

CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

