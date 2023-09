Đối tượng truy nã trong hành trình lẩn trốn trên xe tải bị "tóm"

Trao đổi với PV Báo CAND lúc 21h30’ tối 8/9, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, một đối tượng có quyết định truy nã trên toàn quốc vừa bị bắt giữ khi đang trong hành trình lẩn trốn.

Nguyễn Văn Nghĩa - đối tượng trốn nã đã bị bắt giữ.

Trước đó vào lúc 19h15’ tối cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSGT, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên, do Trung tá Phạm Ngọc Lam, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy An điều hành, đang thực thi nhiệm vụ tại km 1318 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên, đã kiểm tra hành chính xe ô tô tải BKS 19H-033.83 đang vận hành từ hướng Nam ra Bắc.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe Bùi Văn Sự (SN 1976, trú ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), tổ công tác phát hiện một nam thanh niên cùng đi trên xe có nhiều dấu hiệu bất thường, nên tiến hành truy xét nhân thân đối tượng này.

Qua đó đã phát hiện nam thanh niên nêu trên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1992, trú ở thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), là đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã số 03/QĐTN-ĐTTH ngày 12/6/2023 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau khi bắt giữ, tổ công tác đã chuyển giao Nguyễn Văn Nghĩa cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]