Đối tượng giết người ở Vĩnh Phúc khai gì tại cơ quan công an?

Không nghề nghiệp ổn định, với thái độ hung hãn, côn đồ, chỉ vì 2 triệu đồng, đối tượng Lý Văn Thành đã tước đi mạng sống của một người.

Khoảng 8h30 ngày 6/3, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977), trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) về tới trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.

Ngay khi về đến nơi, đối tượng Thành được cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự đưa đi xét nghiệm COVID-19. Tại cơ quan Công an, với một người đã từng “vào tù ra tội”, đối tượng Thành khá lì lợm. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai, cán bộ điều tra của Phòng đã đưa ra nhiều chứng cứ sắc bén, khiến Thành khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Lý Văn Thành cùng tang vật.

Theo đó, nạn nhân Đặng Văn Hải (SN 1978), trú tại xã Phương Khoan, có vay của Thành 2 triệu đồng và nhiều lần Thành đòi nhưng Hải chưa trả. Chiều 3/3, giữa Thành và Hải có xảy ra xô xát, đánh nhau. Tối cùng ngày, Thành tiếp tục đến đòi tiền nợ nhưng Hải chưa có tiền trả nên Thành bực tức, dùng dao mang theo đâm 2 nhát vào vùng cổ và bụng khiến Hải tử vong. Sau khi gây án, Thành điều khiển xe máy nhãn hiệu YAMAHA Classico màu xám trắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh theo quy định. Quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được,1 xác định hung thủ là Lý Văn Thành. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai đối tượng Lý Văn Thành.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Lý Văn Thành về tội “Giết người”; đồng thời ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lý Văn Thành để tập trung lực lượng truy bắt. Qua xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ, năm 2008 Thành đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm 5 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 11/2018, Thành chấp hành án xong và trở về địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Vì Thành có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội phạm liên quan đến ma túy nên Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nhiều khả năng đối tượng đã bỏ trốn lên các tỉnh giáp biên giới với Lào và Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng phối hợp với Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên triển khai các biện pháp rà soát, truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an phát hiện, đối tượng đã bỏ lại xe máy ở khu vực gầm cầu Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận Khu 5, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sau đó bắt xe khách đi Sa Pa (Lào Cai). Sáng 4/3, Thành tiếp tục bắt xe khách từ Sa Pa sang Điện Biên, di chuyển đến xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để chuẩn bị bỏ trốn sang Lào thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhiễm bệnh nhưng dưới sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc và sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 36 giờ đồng hồ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra, xác định khu vực lẩn trốn của đối tượng; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ án (trước khi đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài). Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

