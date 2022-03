Vĩnh Phúc: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn trong đêm

Thứ Bảy, ngày 05/03/2022 16:05 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Lý Văn Thành sau khi đối tượng giết người rồi bỏ trốn.

Ảnh: Chân dung nghi phạm Lý Văn Thành.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan) về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 19h15 tối 3/3, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan - người quen của Thành) khiến anh H. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan công an, Lý Văn Thành vừa thụ án 12 năm tù vì liên quan đến ma tuý và mới chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

