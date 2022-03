Vụ đâm chết người rồi bỏ trốn ở Vĩnh Phúc: Nghi phạm đã bị bắt

Thứ Bảy, ngày 05/03/2022 19:23 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi bị phát lệnh truy nã, Lý Văn Thành đã bị lực lượng công an các tỉnh bắt giữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lý Văn Thành tại thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ đâm chết người quen rồi bỏ trốn ở Vĩnh Phúc, ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 19h15 tối 3/3, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan - người quen của Thành) khiến anh H. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thành về tội Giết người. Do Thành bỏ trốn nên ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thành để tập trung lực lượng truy bắt.

Sau 36 giờ đồng hồ kể từ khi gây án và bỏ trốn, Thành đã bị lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ tại xã Mường Pồn, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Lý Văn Thành tại trụ sở công an.

Thời điểm bị bắt giữ, Thành đang di chuyển bằng xe khách và tìm cách vượt biên trốn sang nước Lào.

Lý Văn Thành là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy, đã bị TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt 10 năm tù giam vào năm 2008 và mới mãn hạn tù.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-dam-chet-nguoi-roi-bo-tron-o-vinh-phuc-nghi-pham-da-bi-bat-5020225319241171...Nguồn: http://danviet.vn/vu-dam-chet-nguoi-roi-bo-tron-o-vinh-phuc-nghi-pham-da-bi-bat-50202253192411710.htm