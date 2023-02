Đối tượng chuyên cung cấp “nước biển” khiến nhiều học sinh nguy kịch ra đầu thú

Được biết khoảng 10h sáng 3/2, có 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) bị ngộ độc sau khi sử dụng dung dịch màu vàng nghi là ma túy. Các em được phát hiện, đưa vào Trung tâm Y tế quận Thanh Khê cấp cứu trong tình trạng sùi bọt mép, giãn đồng tử, tính mạng bị đe dọa nên nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu, điều trị. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Khi đến hiện trường, lực lượng Công an vẫn còn phát hiện nhiều chai nhựa nhỏ, có chứa dung dịch có chất màu vàng được sử dụng dang dở. Đến trưa cùng ngày, nhóm học sinh đã qua cơ nguy kịch. Các em khai nhận đã vào một nhóm kín trên Zalo để mua những chai dung dịch được quảng cáo là giúp “sảng khoái, bay bổng” với giá 50.000đ/1ml và được giao hàng tại một quán cà phê gần trường học. Ngay sau khi sử dụng, các em có dấu hiệu bị ngộ độc và được bạn bè, người dân đưa đi cấp cứu.

Ma túy dạng dung dịch mà các đối tượng đã bán cho học sinh.

Từ thông tin trên, Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và trong ngày 3/2 đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Mai Hà Quỳnh Chi (SN 1996, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và Trần Thanh Hiền (SN 1994, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), thu giữ tang vật gồm 10 chai dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy. Tiếp đó, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Võ Thái Huy (SN 2004) và Lê Vinh Quang (SN 2004, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), thu giữ 3 chai lớn và 22 lọ dung dịch chứa chất màu vàng, cùng loại với dung dịch nghi ma túy mà các học sinh đã sử dụng.

Từ lời khai của các đối tượng trên, Công an quận xác đinh đầu mối cung cấp ma túy cho các chân rết bên dưới để bán lại cho các học sinh là Thân Hoàng Vĩnh Long (SN 2000, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Kiểm tra nơi ở của Long, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Liên Chiểu thu giữ thêm 16 chai lớn chứa dung dịch nghi là ma túy. Thời điểm này, Long đã bỏ trốn và đến sáng ngày 6/2 đã ra đầu thú sau khi được Cơ quan Công an vận động.

Một số đối tượng trong đường dây bán ma túy cho học sinh vừa bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, loại ma túy gây ngộ độc cho các em học sinh nêu trên là Gamma Hydroxy axit butyric, thường được dân nghiện gọi là “nước biển”, có tác động nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và thể chất người sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

