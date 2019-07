Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà mới mua

Thứ Bảy, ngày 06/07/2019 18:30 PM (GMT+7)

Người phụ nữ trẻ được phát hiện chết trên giường, vùng cổ có thương tích, trong nhà còn có một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 5-7, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết Công an huyện này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cặp đôi nam nữ chết trong căn nhà ở thị trấn An Dương.

Sáng 5-7, người dân thị trấn An Dương phát hiện chị Mai Thị M. (30 tuổi, quê xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) chết trên giường ngủ trong căn nhà của chị này trong tình trạng có thương tích ở cổ.

Người dân cũng phát hiện trong căn nhà còn có một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Công an huyện An Dương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Bước đầu công an xác định người nam giới tử vong là Nguyễn Trung T. (34 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng với chị M).

Căn nhà phát hiện hai người tử vong là của chị M mới mua. Được biết, anh T. và chị M. có quan hệ tình cảm.