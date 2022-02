Mượn điện thoại "phát hiện"clip nóng, đe dọa đưa Facebook để tống tiền

Trong quá trình mượn điện thoại của bạn, Tô Hoài Nam đã phát hiện có clip "nóng", lập tức chuyển về điện thoại của mình và dùng nó để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 11/2, Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố Tô Hoài Nam (SN 2002), trú tại TP Tuyên Quang về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, khoảng giữa tháng 1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T về việc bị người khác sử dụng tài khoản Facebook ảo đe dọa phát tán video nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian tháng 11/2021.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ hành vi của Tô Hoài Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Nam có bạn là L.H, thời gian trước đây H có quan hệ tình cảm với chị N.T nhưng hiện tại đã chia tay. Trong quá trình Nam mượn điện thoại di động của H để sử dụng, đã phát hiện thấy trong điện thoại có lưu video “nóng” của H với chị N.T. Lập tức, Nam đã chuyển video này sang điện thoại di động của mình. Sau đó, Nam sử dụng tài khoản Facebook ảo để nhắn tin với tài khoản Facebook của chị N.T với nội dung phải đưa tiền cho Nam, nếu không sẽ gửi nội dung video trên cho người khác.

Lo sợ video nhạy cảm bị đăng trên mạng xã hội Facebook nên trong tháng 11/2021, chị N.T đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Nam với tổng số tiền là 2 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Nam tiếp tục dùng Facebook ảo nhắn tin yêu cầu chị N.T phải đưa thêm 2 triệu đồng nữa…

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác trong quá trình quay chụp, lưu trữ, bảo quản những hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm để tránh xảy ra việc lộ lọt ngoài ý muốn, dẫn đến những hậu quả xấu.

