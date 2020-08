Đình chỉ vụ Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa tử vong do uống rượu có chất độc Cyanua

Do kẻ chủ mưu gây ra vụ đầu độc Cyanua vào rượu khiến Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong cũng đã chết, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ vụ án.

Ngày 7-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xác định vụ án 2 người chết do uống rượu có chất độc Cyanua, trong đó có ông Đ.P.V, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa, chỉ có một nghi phạm duy nhất cũng đã tử vong nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án trên.

Hiện trường nơi Trần Xuân Minh uống chất độc Cyanua tự tử ngay khi pha chất độc vào rượu để giết vợ

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Xuân Minh (SN 1974; ngụ số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh chế tác vàng, nảy sinh ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Ph. cùng mọi người ở Công ty bất động sản Á Âu (nơi bà Ph. làm giám đốc).

Khoảng 17h15 ngày 19-4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty và đi về nhà (Minh thường xuyên mang rượu đến công ty cho mọi người uống).

Đến khoảng 12h20 ngày 20-4, tại Công ty Á Âu có 6 người cùng ăn trưa uống rượu là: ông Đ.P.V (SN 1967, Chi cục trưởng thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa); ông Nguyễn Ngọc Th. (SN 1981; ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu); ông Lê Chiến Th. (SN 1984; ngụ TP Thanh Hóa); bà Lê Thị H. (SN 1985; ngụ TP Thanh Hóa); bà Trương Thị X. (SN 1988; ngụ TP Thanh Hóa và bà Lê Thị Ph., là vợ ông Minh).

Cả 6 người này ngồi vào mâm, rót rượu từ bình inox ra bát để uống (rượu do ông Minh mang đến từ hôm trước), ông V., ông Th., bà X. uống trước thì có dấu hiệu trúng độc nên mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng ông V. đã tử vong ngay sau đó. Bà X., ông Th. bị ngộ độc, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngôi nhà nơi ông V. uống rượu dẫn tới tử vong

Ngay khi xảy ra sự việc, bà Ph. đã nghĩ ngay đến việc ông Minh, chồng mình, đầu độc mọi người và đã gọi điện về cho vợ chồng cô chú của mình đang ăn cơm tại nhà bà Ph. để báo tin.

Ngay khi ông H. (người nhà) nghe điện thoại xong, ông Minh liền đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống 1 cốc chất lỏng nghi có độc chất pha sẵn. Khoảng 2 phút sau, ông H. đi xuống nhà thì phát hiện ông Minh nằm gục tại phòng ngủ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Minh đã chết ngay sau đó.

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu đã được mọi người uống trưa 20-4 trong bữa cơm, xác định có chất độc Cyanua (đây là chất độc cực mạnh, có thể giết chết 1 người khỏe mạnh chỉ cần 1 lượng nhỏ).

Sau một thời gian điều tra, công an xác định Trần Xuân Minh là hung thủ và cũng là nghi phạm duy nhất gây ra vụ đầu độc trên nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

