Điều tra kẻ dùng dao sát hại một linh mục tại Kon Tum

Thứ Năm, ngày 03/02/2022 16:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra kẻ dùng dao sát hại một linh mục tại Kon Tum.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã có thông tin ban đầu về vụ việc một linh mục bị sát hại tại giáo xứ Nhà thờ Đăk Mốt, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CACC

Kẻ bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội "Giết người" là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989, trú tại thôn Giang Lố 2, xã Saloong, H. Ngọc Hồi). Người bị sát hại là Linh mục Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại 130/1490A đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) là Linh mục giáo xứ Nhà thờ Đăk Mốt.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Kiên là thành viên của gia đình giáo dân công giáo, thường đi lễ, đọc kinh tại Nhà thờ thuộc xã Saloong. Khoảng 19h ngày 29/1, tại điểm sinh hoạt các nghi thức tôn giáo của giáo dân ở nhà bà Y Mới (thuộc thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong), Linh mục Trần Ngọc Thanh chủ trì nghi lễ.

Vào khoảng thời gian trên, Kiên lấy con dao dài khoảng 40cm của gia đình đi đến nhà bà Y Mới, do thấy đông người đang sinh hoạt tôn giáo nên đối tượng đứng ngoài đợi. Khoảng 30 phút sau khi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn khoảng 20 người, thì Kiên đi vào và dùng dao sát hại linh mục Thanh.

Sau khi sát hại Linh mục, Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ đàn Piano ở gần đó nên chạy đến dùng dao chém, tuy nhiên người này đã kịp dùng ghế gỗ tránh đỡ và chạy thoát.

Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời nhanh chóng đưa Linh mục Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu, nhưng ông đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi cùng đại diện chính quyền địa phương và các Linh mục phụ trách giáo xứ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên ngay sau đó đã được phê chuẩn để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

