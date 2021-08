Điều tra clip cô gái bị 2 người đánh đập

Điều tra clip cô gái bị 2 người đánh đập

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn, một cô gái vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông đã bị hai đối tượng nữ đánh đập thô bạo để nhóm bạn quay video clip tung lên mạng xã hội.

Nghi ngờ nói xấu trên Facebook, một nữ sinh bị hành hung Công an vào cuộc điều tra clip cô gái bị đánh hội đồng

Ngày 14/8, Công an xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã ghi lời khai hai nghi can đánh đập thô bạo một cô gái, được người khác quay video clip tung lên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/8, trong lúc Đ.N.N.H (SN 2003, trú ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) đang ở nhà chăm sóc người mẹ bị bệnh tâm thần, thì một nhóm bạn đến tận nơi, kêu N.H ra phía đường thôn vắng vẻ ở gần đó.

Hình ảnh N.H bị đánh đập thô bạo được cắt từ clip

Hai đối tượng nữ trong nhóm là Q.T và G.H, xông vào đánh, đấm N.H liên tiếp, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Tuy nhiên hai đối tượng nêu trên vẫn tiếp tục dùng chân đá, đạp tới tập vào đầu, lưng của cô gái N.H, mặc cho nạn nhân gào khóc, van xin. Trong lúc N.H bị hành hung thô bạo, nhóm bạn của Q.T và G.H đứng bên ngoài xem, sử dụng điện thoại quay clip, rồi tung lên mạng xã hội. Khi xem video clip, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động theo kiểu côn đồ của Q.T và G.H, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh.

Làm việc với Công an xã Xuân Hải, hai đối tượng Q.T và G.H thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Công an xã Xuân Hải đã hướng dẫn nạn nhân đến cơ sở y tế công lập để điều trị thương tích. Vụ việc sẽ được chuyển đến Công an huyện Ninh Hải tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cong-an-dieu-tra-clip-co-gai-bi-2-nguoi-danh-dap--i624249/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cong-an-dieu-tra-clip-co-gai-bi-2-nguoi-danh-dap--i624249/