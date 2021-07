Nhóm đối tượng đánh hội đồng 1 phụ nữ vì giành chỗ bán hàng

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, gồm: Lý Quốc Văn, Lưu Bảo Ngọc (26 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Văn Vũ Linh (24 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Bá Quang (26 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Hoàng Nhã (22 tuổi), Lý Quốc Hào (21 tuổi, cùng quê Cà Mau).

Lý Quốc Văn cùng 5 đồng bọn bị bắt và hung khí gây án

Kết quả điều tra ban đầu, Văn bán hàng dạo trước trước cổng Công ty Perfetti và Công ty OCleer (thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TP.Dĩ An).

Ngày 10-4-2021, Văn và chị Nguyễn Thị Nhàn giành chỗ bán hàng. Để "dằn mặt", Văn gọi điện cho 10 đối tượng (cùng tạm trú P.Bình Hòa, TP.Dĩ An) đến đánh nhóm người của chị Nhàn. Các đối tượng mang nhiều hung khí đến đánh 2 người đàn ông tên Hùng và Quang đứng cùng với chị Nhàn. Sau khi gây án, nhóm Văn lên xe bỏ trốn.

Từ trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An vào cuộc điều tra, truy bắt được 6 đối tượng trên. Công an TP.Dĩ An đang vận động các đối tượng khác liên quan sớm đầu thú để được khoan hồng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/danh-nguoi-vi-gianh-cho-ban-hang_116236.html