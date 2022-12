Điều tra án "dơi gắp mồi" ở huyện miền núi Sơn La

Điển hình, vào ngày 5/12, Công an huyện Thuận Châu đã bắt giữ thành công 2 “siêu trộm” Cà Văn Diệp (SN 2022) và Cà Văn Phước (SN 1997) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc liên tiếp mất trộm xe máy trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thuận Châu đã nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin về các vụ trộm cắp mà quần chúng phản ánh.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh minh họa

Trong quá trình điều tra, xác minh đã phát hiện 2 đối tượng Cà Văn Diệp và Cà Văn Phước là 2 anh em đã liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn. Vụ thứ nhất xảy ra vào 14h ngày 2/11 khi đối tượng Cà Văn Phước và Cà Văn Diệp điều khiển xe máy của gia đình đến khu vực bản Ten Ké, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La). Thấy một chiếc xe Wave màu đỏ dựng ở ven đường, chúng cùng nhau đẩy đi một đoạn rồi phá khóa, nổ máy đi xe về nhà. Sau khi về đến nhà, cả 2 đối tượng dùng tua vít tháo gỡ hết phần vỏ, yếm và biển số xe,… cất giấu đi chỗ khác, rồi mang chiếc xe vừa trộm được “bay nhanh” cho một cửa hàng xe máy ở TP Sơn La với số tiền 6 triệu đồng và lý do “bán hộ người thân trong gia đình”.

Cùng thủ đoạn tương tự, đến ngày 5/11, cả 2 đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tại thị trấn Thuận Châu. Khi thấy một chiếc xe Wave màu trắng đang dựng ở ven đường, chúng đẩy đi đến đoạn đường thích hợp thì nổ máy và đi xe về nhà. Đến ngày 6/11, 2 đối tượng điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp được mang đi bán tại cửa hàng trên địa bàn xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) với giá 5 triệu đồng… Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận cả 2 đều nghiện ma túy, lại không công ăn việc làm nên đi trộm cắp để có tiền mua ma túy về sử dụng.

Theo Thượng úy Tòng Văn Hải, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thuận Châu: Trong năm 2022 và cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Thuận Châu đã phát hiện, xử lý 5 vụ việc liên quan đến nạn trộm cắp tài sản, trong đó có 1 vụ trộm cắp điện thoại, 1 vụ trộm cắp lan can mềm, 1 vụ trộm cắp tiền của người khác,… đã đưa 1 đối tượng đi trường giáo dưỡng.

Chia sẻ với PV, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết: Tội phạm trộm cắp nói chung và tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động rất tinh vi với nhiều chiêu thức. Đối tượng trộm cắp đa số nghiện ma túy, nghiện game, cờ bạc và thường xuyên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội khác. Các đối tượng chỉ rình sự sơ hở của người khác là tiến hành trộm cắp ngay. Chỉ trong nháy mắt là tài sản của người dân có thể “không cánh mà bay”.

Đối với các đối tượng trộm cắp xe máy thì luôn thủ sẵn trong người dụng cụ phá khóa tự chế và một số công cụ hỗ trợ khác. Mỗi khi phát hiện được mục tiêu, chỉ trong nháy mắt, kẻ gian đã phá ổ khóa cổ xe máy thành công, rồi dắt xe đi mà không ai biết. Trong khi đó, những vụ trộm cắp thường xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của chủ phương tiện; tạo điều kiện cho tội phạm hành động. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, trộm cắp xe máy nói riêng sẽ diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm khuyến cáo: Bên cạnh công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình. Cuối năm sẽ là thời điểm cao điểm tình trạng trộm cắp diễn ra phức tạp, người dân luôn phải cẩn trọng với tiền và tài sản bên mình. Khi xảy ra trộm cắp tài sản, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời can thiệp xử lý, nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nguồn: https://cand.com.vn/phap-luat/dieu-tra-an-doi-gap-moi-o-huyen-mien-nui-son-la-i677493/Nguồn: https://cand.com.vn/phap-luat/dieu-tra-an-doi-gap-moi-o-huyen-mien-nui-son-la-i677493/