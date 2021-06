Điều chưa kể trong vụ bắn chết người trên QL1: Âm mưu tổ chức khai gian

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi gây án, gã "thiếu gia" đã chuẩn bị một "kịch bản" khai gian nguyên nhân giết người hết sức tinh vi.

Đến khoảng 11h25 ngày 25-7-2020, Lê Thanh Phúc điều khiển xe máy Suzuki Hayate BS: 54S8-8937 đã được gắn chồng lên thêm BS: 59S3-267.68, chở Trần Trung Thành chạy ra QL1, qua cầu Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến TP.Tân An (Long An) để tìm ông Đào Quốc Liêu. Không thấy ông Liêu nên Trung Thành bảo Phúc quay lại.

Phúc cho xe chạy ngược chiều trên QL1, qua cầu Tân Hương, chạy vòng vèo vào đường nhánh rồi quay ra QL1, dừng lại chờ ông Liêu đi ngang qua. Khoảng 10 phút sau, Phúc phát hiện ông Liêu chạy xe Air Blade BS: 63B3-088.66, chở anh Nguyễn Văn Thành lưu thông phía trước cùng chiều. Hai đối tượng bám theo. Do đoạn đường này có nhiều phương tiện lưu thông nên Trung Thành chưa nổ súng. Khi xe của ông Liêu qua cầu Tân Hương khoảng 300m, Phúc cho xe vọt lên, cách nhau khoảng 5 - 7m. Trung Thành rút khẩu súng giấu trong thắt lưng ra chĩa sang ông Liêu và bóp cò một phát. Sau đó, Phúc tăng ga cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Phi tang phương tiện gây án, chôn giấu vũ khí

Trên đường chạy trốn, Trung Thành và Phúc ném bỏ ven đường BS: 59S3-267.68, áo khoác, viên đạn hoa cải. Trung Thành dặn Phúc đem súng về nhà gã cất giùm. Phúc đem giấu chung với 2 khẩu súng mà Trung Thành đưa trước đó trong phòng ngủ. Cả hai và Trần Trung Dũng (SN 1989, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) có hẹn ra biển Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi. Phúc cũng lo sợ sẽ bị cơ qua điều tra "sờ gáy". Đến 12h30 cùng ngày, Phúc lái xe Exciter chở Thành đến quận 12 lẩn trốn.

Tại huyện Châu Thành (Tiền Giang), sau khi đàn em gây án, Tô Nhựt Khanh (SN 1993, ngụ xã Tân Lý Tây, cùng huyện) đi ra sân thượng nhà mình, quan sát thấy anh Văn Thành chở ông Liêu ngồi giữa, phía sau là một người khác đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Khoảng 15h cùng ngày, Khanh gọi điện cho Võ Tuấn Vũ (SN 2000; làm thuê cho gia đình Khanh tại bãi xe du lịch Tuấn Cúc), nói: "Có chuyện lớn rồi! Em dẹp "đồ” (tức vũ khí "nóng" - PV) cho anh". Vũ lấy 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 quả lựu đạn, 1 hộp đạn bỏ vào thùng nhựa đựng nước đá, đem ra chòi lá phía sau bãi xe cất giấu. Khanh lo sợ: "Để ở đó không chắc chắn đâu. Mày đem giấu chỗ khác hay đem chôn ở đâu đi!". Sau đó, Mạch Mỹ Như Nguyệt (vợ Khanh, SN 1995) còn đưa Vũ một bịch nhựa. Vũ mở ra xem, thấy bên trong có còng số 8, bình xịt hơi cay, mũ bảo hiểm..., liền bỏ luôn vào thùng nhựa rồi đem chôn trong khuôn viên bãi giữ xe.

Đến 16h cùng ngày, Khanh hay tin ông Liêu tử vong. Gã gọi bằng ứng dụng Messenger cho Nguyễn Văn Công Minh Quốc (bị nhóm ông Liêu chém gây thương tích trước đó, đang nằm điều trị tại nhà), nói: "Anh lỡ bắn trúng ông Liêu rồi". Lúc này, tại nhà Quốc có Tô Phước Lộc và Phạm Huỳnh Phúc Thiện đang đến thăm người bệnh. Do Quốc mở loa ngoài nên Lộc và Thiện nghe được. Khoảng 17h cùng ngày, Khanh gọi điện bảo Thiện đến nhà Trung Thành, tháo bộ đầu đèn và nhựa ốp vào thân xe máy Suzuki Hayate (Trung Thành dùng đi bắn ông Liêu) đem đi đập bỏ, phi tang.

Nơi Khanh chôn súng đạn

Tô Nhựt Khanh

Bảo đàn em ra đầu thú để khai gian

Khoảng 20h30 ngày 25-7-2020, Khanh dặn Thiện: "Anh Thành đã bắn chết ông Liêu rồi. Nếu lỡ anh có chuyện gì thì em nhớ lấy tiền đầy đủ và bảo vệ vợ con anh". Ngay trong đêm, Trung Thành, Phúc và Dũng ngủ tại nhà bạn của Dũng ở TP.HCM. Rạng sáng hôm sau, cả ba đi biển Long Hải chơi. Đến 14h30 cùng ngày, Khanh gọi điện cho Phúc: "Mày với Thành sắp xếp về đầu thú, có gì tao lo luật sư cho". Phúc đồng ý. Trung Thành cùng Phúc, Dũng về lại TP.HCM và ngủ tại nhà bạn của Dũng. Chúng tổ chức uống bia. Khanh gọi hỏi Trung Thành: "Các khẩu súng ai đang cất giấu?". Gã đàn em trả lời: "Đưa hết cho Phúc cất rồi". Trung Thành bảo Phúc: "Mày về nhà, lấy khẩu súng bắn ông Liêu ném bỏ đi".

Phúc chạy xe về đến vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM). Khanh gọi điện cho hắn, nói: "Mày lấy khẩu súng gây án để nộp cho công an khi ra đầu thú, còn 2 khẩu súng kia tìm chỗ nào chôn giấu đi... Mày ở nhà, đợi đến chiều sẽ có người đem đồ qua". Về đến nhà, Phúc lấy khẩu súng bắn nạn nhân ném xuống ao nước phía sau nhà Trung Thành, còn khẩu súng bắn đạn hoa cải nòng dài và khẩu súng dạng Rulo thì đào lỗ chôn phía sau nhà mình.

Khanh bảo Thiện đem 30 triệu đồng đến đưa cho Phúc. Sau khi Thiện ra về, Phúc bỏ tiền vào túi quần. Thời điểm này, Trung Thành và Dũng đang ở nhà người thân tại huyện Bình Chánh chơi. Khoảng 17h, Dũng về nhà. Khanh nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho Trung Thành, với nội dung: Khanh đã thuê được luật sư cho Trung Thành và bảo Trung Thành sáng 28-7-2020 ra đầu thú, khai với công an các nội dung do Khanh chuẩn bị sẵn. Cụ thể, nguyên nhân bắn ông Liêu là để trả thù vì bị ông này đánh do va quẹt giao thông trước đó. Đặc biệt, không được khai báo do Khanh nhờ Trung Thành và Phúc đi bắn ông Liêu. Gã sát thủ vâng lời đàn anh.

Khoảng 13h ngày 28-7-2020, Khanh gọi điện cho Phúc, hỏi: "Tiền hôm qua lấy có đưa cho Thành 10 triệu đồng chưa?". Phúc cho biết đang giữ số tiền. Hôm sau, Trung Thành về, Phúc sang nhà đưa cho hắn 10 triệu đồng và nói: "Thằng Khanh đưa cho mày nè”. Sáng 1-8-2020, cả hai tới trụ sở công an đầu thú. Quá trình điều tra, 4 hôm sau, công an làm rõ và bắt khẩn cấp Khanh, Thiện, Vũ. Ngày 21-8-2020, công an tiếp tục bắt Lộc.

Gã thiếu gia chối tội từng gây ra nhiều vụ bắn người

Tại cơ quan điều tra, Trung Thành, Thiện, Vũ và Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội. Còn Khanh và Phúc chưa thành khẩn khai báo. Làm việc với công an, Nguyễn Anh Khoa (SN 1997, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang; con nuôi của chú ruột Khanh) khai biết Khanh trả thù ông Liêu, nhưng thực hư ra sao thì không rõ. Do đó, cơ quan chức năng không xem xét xử lý hình sự đối với Khoa. Điều này khiến gia đình nạn nhân bức xúc, cho rằng bỏ lọt tội phạm.

Hai bị can Khanh - Thiện khai: Khoảng 17h30 ngày 30-4-2020, Khanh mượn xe máy Attila BS: 63B4-150.35 của bà Đinh Thị Thanh (SN 1971; làm thuê tại bãi xe du lịch Tuấn Cúc) để đi chơi. Khanh gọi điện bảo Thiện đến rồi dùng băng keo dán biển số xe khác (nhặt ngoài đường) chồng lên BS xe: 63B4-150.35, mang theo khẩu súng tự chế nòng ngắn. Thiện đến, đổi sang xe Attila chở Khanh đi tìm Đào Quốc Thịnh (con trai ông Liêu). Khi thấy đối thủ đang ngồi phía sau xe do anh Lê Hữu Tài (SN 2001, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) chở, dừng song song xe mình trước trụ đèn giao thông, Khanh rút súng bắn một phát vào hông trái anh Thịnh.

Đến nay, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án. Sắp tới, thiếu gia Tô Nhựt Khanh cùng đàn em sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-am-muu-to-chuc-khai-gian-nguyen-nhan-giet-nguoi_114164.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-am-muu-to-chuc-khai-gian-nguyen-nhan-giet-nguoi_114164.html