Diễn biến mới vụ dùng bật lửa đi cướp ngân hàng ở Hà Nội

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 21:16 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã thực hiện quy trình tố tụng đối với vụ án và bị can Phạm Anh Hào để phục vụ công tác điều tra.

Phạm Anh Hào bị bắt giữ ngay khi vừa gây án.

Liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV ở Hà Nội, ngày 18/3, thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Anh Hào (SN 1978, trú phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h55 ngày 15/3, Hào mang 1 bật lửa hình súng và 1 khối bên ngoài bọc băng dính đen vào Ngân hàng BIDV có trụ sở tại ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ với ý đồ cướp ngân hàng.

Khi vào bên trong trụ sở ngân hàng, Hào để khối bọc băng dính đen trước cửa ra vào, tay phải cầm "súng" yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi và đe dọa nếu không sẽ cho mìn nổ.

Chiếc bật lửa hình súng mà Hào dùng để... cướp ngân hàng.

Trước sự uy hiếp của Hào, nhân viên ngân hàng đã lấy 76 triệu đồng đưa cho Hào. Lúc này, thấy Hào đang chú ý kiểm tra tiền, nhân viên ngân hàng đã ấn chuông báo động.

Lấy được tiền, Hào bỏ chạy ra ngoài thì bị lực lượng Công an và bảo vệ, nhân viên ngân hàng đuổi theo khống chế và thu giữ toàn bộ tang vật.

Qua xác minh nhân thân, cơ quan công an xác định Hào đang hành nghề lái xe taxi và đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

