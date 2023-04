Diễn biến mới vụ cháu sát hại ông bà ngoại dã man lúc rạng sáng

Khu vực thôn Tạ Trung nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, trú xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 2h rạng sáng 2/4, người dân thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa bất ngờ nghe tiếng hô hoán tại nhà ông L. (85 tuổi). Khi lực lượng chức năng và người dân xung quanh tới hiện trường thì phát hiện Phú (là cháu ngoại ông L.) đang dùng dao đâm ông ngoại.

Cũng tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bà H. (81 tuổi, vợ ông L) đã tử vong. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Phú đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-chau-sat-hai-ong-ba-ngoai-da-man-luc-rang-sang-a601955.html