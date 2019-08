Diễn biến mới vụ cảnh sát nổ súng khống chế nhóm người quậy phá ở Phú Quốc

Thứ Bảy, ngày 03/08/2019 12:00 PM (GMT+7)

Người đang ông đang thuê vila ở Phú Quốc cho biết chưa kịp gửi đơn tố cáo thì nhóm người của Bùi Tiến Quân đến quậy phá.

Liên quan đến việc công an phải nổ sung để khống chế nhóm đối tượng quậy phá, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Công an xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết nếu đủ yếu tố hình sự sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện Phú Quốc điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Còn nếu chỉ dừng lại ở mức vi phạm hành chính thì công an xã sẽ xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng công an đến khống chế nhóm người quậy phá

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc rạng sáng 1-8, trong lúc vợ chồng và 3 con nhỏ của anh Trần Văn Sáng (34 tuổi) đang yên giấc, một nhóm 4 người do Bùi Tiến Quân (con trai ông B.V.C., chủ doanh nghiệp ở thị trấn Dương Đông) cầm đầu đến gây rối. Nhóm này dùng 2 cây gậy sắt dài khoảng 1,5m và 1 con dao tự chế xông vào lán trại tạm của anh Sáng gây gổ. Thấy nguy hiểm, anh Sáng chạy đi trình báo Công an xã Dương Tơ.

Công an xã Dương Tơ cử 2 chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này, nhóm người của Quân rất hung hãn, liên tục đòi đánh anh Sáng. Thấy vậy, anh Sáng giơ điện thoại ra quay clip thì bị Quân xông vào giật và đập xuống đất. Ba đối tượng còn lại cũng xông vào đòi truy sát anh Sáng.

Thấy tình hình căng thẳng, thiếu úy Phạm Trần Giang Băng phải nổ súng chỉ thiên để thị uy thì nhóm người của Quân mới chịu dừng lại. Chiến sĩ còn lại đã quay về công an xã gọi thêm lực lượng hỗ trợ, khống chế 4 thanh niên, thu giữ các hung khí gồm 2 gậy sắt dài khoảng 1,5m, 1 con dao tự chế và 1 con dao bầu. Vụ việc đang được các lực lượng cảnh sát điều tra làm rõ.

Anh Sáng cho biết chiếc điện thoại bị Quân đập hỏng trị giá gần 7 triệu đồng. Vì vậy, anh Sáng đề nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự Quân và đồng bọn.

Mâu thuẫn giữa anh Sáng và cha con ông C. xuất phát từ việc anh Sáng thuê villa của một phụ nữ quê Hà Nội (có chồng quốc tịch Đức) để gia đình kinh doanh nhà nghỉ và ở vào tháng 4-2017. Thuê được 10 ngày thì ông B.M.T. (55 tuổi; ngụ quận Đống Đa, TP Hà Nội) và ông C. đến ngăn chặn với lý do tài sản đang tranh chấp.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ việc cho thấy chồng của chủ đất mà anh Sáng thuê là Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Thương mại M.E (trụ sở tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ). Còn ông T. (có 9% vốn tại Công ty M.E, tương đương 45 triệu đồng) từng làm Giám đốc Công ty M.E từ 30-6-2014 nhưng đến tháng 11-2017 thì giám đốc công ty này là ông Trần Gia Thế chứ không phải ông T.

Lấy lý do Công ty M.E. thuê công ty của ông C. xây khu villa (nơi anh Sáng thuê) nhưng không trả hết tiền nên ông C. cho người "tiếp quản" tài sản và đẩy gia đình anh Sáng ra khỏi khu villa vào đầu tháng 4-2019.

Sau khi cùng vợ với 3 con nhỏ che lán trại tạm sống lây lất trên vỉa hè trước khu villa, anh Sáng làm đơn tố cáo ông C. có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác nhưng Công an huyện Phú Quốc ra quyết định không khởi tố vụ án. Ngày 3-7, VKSND huyện Phú Quốc có quyết định giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án của Công an Phú Quốc.

Anh Sáng sau đó khiếu nại quyết định của VKSND huyện Phú Quốc lên cấp trên. Ngày 23-7, kiểm sát viên đã ký thông báo không tiếp nhận đơn của anh Sáng.

"Kiểm sát viên ký thông báo không thụ lý đơn khiếu nại là trái luật nên tôi đã làm đơn tố cáo. Đơn viết xong chưa kịp gửi thì nhóm người của Bùi Tiến Quân đến quậy phá tôi", anh Sáng bức xúc nói.