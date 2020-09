Đi tập thể dục, phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 13:13 PM (GMT+7)

Trong lúc đi bộ tập thể dục, một người dân tá hỏa khi nhìn thấy anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá phía sau nhà.

Sáng 13-11, thông tin từ Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, thi thể nam thanh niên được người dân phát hiện tại địa bàn tổ 36, phường Hòa An đã được lực lượng pháp y thành phố chuyển về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Nạn nhân được xác định là anh Mai Hữu T. (SN 1992, ngụ tổ 36, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Rất đông người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể để theo dõi

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, chị N.T.N (một người dân) trong lúc đi bộ tập thể dục qua tuyến đường bê tông, thuộc tổ 36, phường Hòa An thì tá hỏa phát hiện thi thể anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá phía sau nhà.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể nạn nhân có mặc quần jeans nhưng không mặc áo.

Thi thể anh T. đã được chuyển về nhà xác thành phố trong sáng 13-11

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa An đã trực tiếp có mặt tại khu vực phát hiện thi thể để bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Đà Nẵng, lực lượng pháp y thành phố đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác thành phố để phục vụ việc điều tra.

Được biết, anh T. đã có vợ và 2 người con gái. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. sống với mẹ và chị gái tại ngôi nhà nằm tại tổ 36, phường Hòa An. Trong khi đó, người vợ lại đi thuê nhà ở chỗ khác.

