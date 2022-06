Đi nhậu với gã trai mới quen, thiếu nữ 15 tuổi bị làm bậy tại nhà nghỉ

Nhậu xong, gã trai rủ "bạn gái" mới quen qua mạng vào nhà nghỉ rồi cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Sáng 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Tấn Thành (SN 2002; ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) về hành vi"Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Hồ Tấn Thành

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thành và N.T.Y.V (SN 2007; cư trú xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) quen biết nhau qua mạng xã hội. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-2, Thành rủ V. đi nhậu cùng những người bạn tại nhà người quen ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới.

Nhậu xong, Thành rủ V. đi nhà nghỉ ở xã Nhơn Mỹ để "tâm sự" thì V. đồng ý. Tại đây, Thành và V. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Đến chiều tối cùng ngày, Thành chở V. về thì bị gia đình V. phát hiện khi đang đi tìm thiếu nữ này.

Cán bộ đang ghi lời khai Hồ Tấn Thành tại cơ quan công an

Nghĩ chuyện chẳng lành đã xảy ra với con gái, gia đình V. đã đến công an tố cáo Thành. Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

