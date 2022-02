Đi nhậu về gây lộn với mẹ, còn dùng dao đâm anh ruột tử vong

Đi nhậu về bị mẹ la rầy, người con liền gây sự với mẹ. Anh trai can ngăn, bị đối tượng dùng dao đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Sáng 8-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-2, Nguyễn Văn Trí (SN 1997, trú khu phố Lạc Hóa, thị trấn Lác Tánh, huyện Tánh Linh) đi nhậu về thì bị mẹ là bà Huỳnh Thị Nghĩa la rầy.

Trong cơn say, Trí gây lộn với mẹ, thấy vậy bà Nghĩa kêu anh trai của Trí là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1992) về can ngăn. Trong lúc giằng co, Trí đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực anh Bình.

Công an đang khám nghiệm

Anh Bình đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, tạm giữ đối tượng Trí để làm rõ vụ án.

