Hơn 50 giờ theo dấu "nghịch tử" sát hại bố, mẹ và em gái ở Bắc Giang

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, quá trình theo dấu, truy bắt Trần Văn Hiếu, lực lượng công an đã di chuyển gần 2.000km.

4h25 sáng 25/10, Trần Văn Hiếu bị di lý về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang

Liên quan đến vụ nghịch tử sát hại 3 người thân trong gia đình ở Bắc Giang, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) từ tỉnh Lào Cai về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra.

Hiếu được xác định là hung thủ sát hại ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976, cùng trú xã Tân Thanh).

Nghịch tử máu lạnh

Khoảng 4h25 ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang di lý Hiếu từ tỉnh Lào Cai về đến trụ sở ở TP Bắc Giang. Thời điểm được dẫn giải xuống xe, Hiếu bình thản và tỏ rõ sự mỏi mệt, con mắt đỏ vện sau 2 ngày bỏ trốn khắp nhiều tỉnh thành.

Hiếu bị bắt giữ cùng chiếc xe tang vật

Hiếu tỏ rõ sự mệt mỏi sau 2 ngày bỏ trốn không ngừng nghỉ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang nhận định Hiếu rất là đối tượng máu lạnh. Quá trình làm việc với Hiếu, trải qua 6 giờ đồng hồ, nguyên nhân sơ bộ khiến Hiếu gây án bắt nguồn từ sự ức chế tại thời điểm chấp hành án phạt tù về tội Cố ý gây thương tích. Cụ thể, năm 2015, Hiếu đi tù vì chém vợ. Sau đó, hôn nhân của Hiếu kết thúc khi vợ Hiếu mang đơn ly hôn đến trại giam.

"Việc vợ Hiếu yêu cầu ly hôn đã khiến bị can cảm thấy buồn bã. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong 6 năm chấp hành án tù, gia đình Hiếu không một lần đến thăm nom, tiếp tế. Nguyên nhân gây án do mâu thuẫn từ Hiếu và các thành viên trong gia đình", lãnh đạo phòng PC02 cho hay.

Hiếu khai nhận khoảng 7h sáng 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là chị Trần Thị Thảo (SN 1976) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân, cụ thể là Hiếu nghĩ gia đình không quan tâm mình khi ở trong tù nên Hiếu và chị Thảo đã xảy ra cãi vã. Lúc này, Hiếu cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau, mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa về nhà. Khi bà Thoa tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu. Trong cơn nóng giận, Hiếu tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Thoa và dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Đến trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật vừa về đến sân nhà thì tiếp tục bị Hiếu dùng dao xông tới chém tử vong.

Gần 2.000km theo dấu kẻ giết người

Lãnh đạo phòng PC02 cho biết, sau khi gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng chiếc mô tô BKS 98H5 - 2868. Nhận định Hiếu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đồng thời đề nghị Công an nhiều tỉnh, thành phố phối hợp truy bắt Hiếu. Ngoài ra, lực lượng truy bắt cũng có sự chỉ đạo và hỗ trợ từ các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Quá trình theo dấu, cơ quan công an phát hiện Hiếu tẩu thoát về Hà Nội.

"Trần Văn Hiếu bỏ chạy về Hà Nội đầu tiên, sau đó tiếp tục đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam", lãnh đạo phòng PC02 nói.

Trong lúc bỏ chạy, Hiếu không ngừng nghỉ, di chuyển liên tục, thường xuyên thay đổi hướng đi. Hiếu còn thay đổi nhận diện khi đổi áo khoác, giày trong quá trình bỏ trốn.

Hệ thống camera an ninh ghi lại hình ảnh Hiếu bỏ trốn.

Trong hơn 50 giờ truy bắt, cơ quan điều tra phát hiện Hiếu từng có một khoảng thời gian làm thuê ở Lào Cai. Đây là manh mối rất quan trọng để lập “lưới” vây bắt kẻ giết người. Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp, thiết lập chốt chặn để bắt giữ Hiếu.

Đến 17h ngày 24/10, lực lượng công an đã phát hiện và lập tức khống chế Trần Văn Hiếu tại một chốt kiểm soát ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

"Có những cán bộ, chiến sĩ đã di chuyển liên tục gần 2.000 km qua nhiều tỉnh thành trong 2 ngày để lần theo các dấu vết của Hiếu. Việc ăn uống, ngủ nghỉ gần như không có hoặc phải diễn ra rất nhanh để tạo thế trận liên hoàn, khép kín", lãnh đạo phòng PC02 chia sẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

